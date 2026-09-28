sahada öğrenen gönüllüler: afad Tekirdağ'da uygulamalı eğitim aldı

Afet müdahalesine hazırlık: uygulamalı saha eğitimi

e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olarak 4 ve üzeri online eğitimi tamamlayan katılımcılara, AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından sahada uygulamalı eğitim verildi. Program, gönüllülerin afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyacağı temel müdahale bilgilerini somut koşullarda pekiştirmeyi hedefledi.

Eğitimin kapsamı:

Eğitimler teorik anlatımların ardından uygulamalı çalışmalara dönüştürüldü. Katılımcılara hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve ilk yardım konularında hem kavramsal bilgi hem de uygulama imkânı sağlandı. Eğitmen gözetiminde gerçekleştirilen tatbikatlarda gönüllüler öğrendiklerini sahada deneme fırsatı buldu.

Araç, ekipman ve çadır kurma uygulamaları:

Program kapsamında AFAD müdürlüğünde bulunan araç, gereç ve ekipmanlar tanıtıldı; hangi durumlarda nasıl kullanılacağı ayrıntılı olarak gösterildi. Gönüllülere ayrıca çadır kurma eğitimi verildi ve sahada ekipman kullanımıyla ilgili pratik çalışmalar yapıldı. Bu uygulamalar, ekip içi koordinasyon ve görev paylaşımının önemini deneyimletmeyi amaçladı.

Farklı başlıklarda yürütülen eğitimlerin ardından düzenlenen saha uygulamalarıyla program tamamlandı. AFAD gönüllülük sistemi kapsamında verilen bu eğitimlerle; afet ve acil durumlarda görev alacak gönüllülerin bilgi, beceri ve ekip çalışması yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA AFAD MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLAR GÖNÜLLÜLERE TANITILDI. EKİPMANLARIN HANGİ DURUMLARDA VE NASIL KULLANILABİLECEĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER VERİLDİ.