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Sahada siyaset: AK Parti Söğüt çalışması birliği ve gönül bağlarını öne çıkardı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım liderliğinde Söğüt'te yürütülen saha çalışmasında vatandaş, esnaf ve yeni üyelerle yüz yüze buluşuldu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Merve Çelik

Sahada siyaset: AK Parti Söğüt çalışması birliği ve gönül bağlarını öne çıkardı

Çalışmanın kapsamı:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde gerçekleştirilen saha çalışmasına il yönetimi, ilçe teşkilatı ve meclis üyeleri katıldı. Teşkilat mensupları Söğüt ilçesinin mahalle ve sokaklarında vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyaretleri düzenledi ve yerel sorun ile talepleri dinledi.

Söğüt'te buluşmalar:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet edildi, gündem ve beklentiler not alındı. Çalışma sürecinde teşkilata yeni üyeler kazandırıldı ve sahada kurulan iletişim hatları güçlendirildi. Yerel temaslar esnasında sıcak bir ilgi ve samimiyet gözlemlendi.

Mesaj ve değerlendirme:

Serkan Yıldırım, saha çalışmasının önemine vurgu yaparak siyasetin masa başında değil, milletin arasında yürütüldüğünü ifade etti. Yıldırım, bu yaklaşımı şu ifadelerle özetledi: Biz siyaseti masa başında değil, milletimizin arasında, hemşerilerimizle yan yana yapıyoruz. Çalışmada emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yıldırım, gücün birliğe ve ilhamın millete dayandığını belirtti.

Bu tür saha çalışmaları, parti ile seçmen arasındaki doğrudan iletişimi pekiştirirken yerel ihtiyaçların tespitine ve gönül bağlarının kurulmasına katkı sağlıyor. Söğüt ziyaretinin ardından teşkilatın birlik mesajı vermesi ve vatandaşla yüz yüze temasın sürdürülmesi öne çıkan noktalar arasında yer aldı.

BAŞKAN YILDIRIM, &quot;BİZ SİYASETİ MASA BAŞINDA DEĞİL, MİLLETİMİZİN ARASINDA, HEMŞERİLERİMİZLE YAN...

BAŞKAN YILDIRIM, "BİZ SİYASETİ MASA BAŞINDA DEĞİL, MİLLETİMİZİN ARASINDA, HEMŞERİLERİMİZLE YAN YANA YAPIYORUZ"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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