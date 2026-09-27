Sahada soğukkanlı müdahale 13 yaşındaki sporcuyu hayata döndürdü

Denizli'de oynanan TFF U14 Gelişim Ligi 7. Grup 2. hafta maçında Genç Ümitler FK ile Aydın Yıldızspor arasında yaşanan çarpışma, maçın son dakikalarında endişe yarattı. Karşılaşmada Aydın Yıldızspor forması giyen 13 yaşındaki Hüseyin Avni Çavdar, iki oyuncunun çarpışmasının ardından yerde kaldı ve dili boğazına kaçtı.

ilk müdahale ve sahadaki kurtarma süreci:

Olayı gören hakem Hayrani Şen, sahada görevli sağlık personelini çağırdı. Sağlık görevlisi Adnan Kayaalp hızla müdahale ederek genç oyuncunun dilini temizledi ve beynine oksijen gitmesini sağlamak için gerekli ilk uygulamaları gerçekleştirdi. Müdahale sırasında olası boyun travmalarına dikkat edilerek oyuncu şok pozisyonunda tutuldu.

ambulans müdahalesi ve durumu:

İlk müdahalenin ardından 112 çağrıldı ve gelen ambulansla Hüseyin Avni Çavdar en yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan kontroller sonrası genç oyuncunun taburcu edildiği bildirildi.

Sağlık görevlisi Adnan Kayaalp olayla ilgili şunları aktardı: İkili mücadele de çarpışmadan kaynaklı kafasını yere vurdu. Kafa travması geçirdi. Dili boğazına kaçıyordu. Hemen yakaladık. Beynine oksijen gitmesini sağladık. Düşmeden kaynaklı boyunda her hangi bir komplikasyon olabileceğini düşünerek çocuğu şok pozisyonunda tuttuk. 112'yi bekledik, 112 geldi ve çocuğu götürdü

Olay sonrası maç yetkilileri ve sağlık ekibi tarafından yürütülen müdahale, genç oyuncunun hayati tehlikeyi atlatmasında belirleyici oldu.

DENİZLİ'DE, DENİZLİ GENÇ ÜMİTLER İLE AYDIN YILDIZSPOR ARASINDA OYNANAN TFF U14 GELİŞİM LİGİ 2. HAFTA MAÇINDA İKİ OYUNCUNUN ÇARPIŞMASI İLE KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI. ÇARPMANIN ETKİSİ İLE DİLİ BOĞAZINA KAÇAN 13 YAŞINDAKİ HÜSEYİN AVNİ ÇAVDAR, İLK YARDIM GÖREVLİSİNİN MÜDAHALESİ İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ.