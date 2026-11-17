Saha çalışmaları ve raporun kapsamı:

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarının sonuçlarını sistematik bir dosyada topladı. Parti yönetimi, 81 il ve 973 ilçede vatandaşlarla buluşarak sahadan gelen talep, beklenti ve çözüm önerilerini kayda geçirdi.

Programlar, "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" sloganı ile yürütüldü; bakanlar, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensupları sürece doğrudan katıldı.

Ziyaretlerin hedef kitlesi ve yöntemleri:

Esnaf ve sanayicilerden sivil toplum kuruluşlarına, gençlerden kadınlara, şehit yakınları ve gazilere kadar toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelindi. Ev ve iş yeri ziyaretlerinde vatandaşların günlük sorunları, hizmet beklentileri ve çözüm önerileri yerinde dinlendi.

Saha çalışmalarını takiben AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından kapsamlı bir anket uygulaması gerçekleştirildi; programa katılan bakanlar, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri ve milletvekillerinden saha notları ve değerlendirmeler istendi.

Anket bulguları ve raporlaştırma süreci:

Anket sonuçları, saha gözlemleri ve ziyaret değerlendirmeleri bir araya getirilerek illere ve ilçelere özgü ihtiyaçların yanı sıra ülke genelinde ortaklaşan sorunlar belirlendi. Bu bilgiler tek bir kapsamlı dosyada toplandı.

Hazırlanan dosya, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Raporun, önümüzdeki dönemin hizmet ve yatırım planlamalarına ışık tutması hedefleniyor.

Yerel hazırlıklar ve ziyaret gündemi:

Saha programları öncesinde il başkanlıklarında düzenlenen toplantılarda şehirlerin siyasi görünümü, merkezi ve yerel yönetim yatırımları ile vatandaşların hizmet beklentileri değerlendirildi. Bu hazırlıklar sahadaki önceliklerin tespit edilmesine katkı sağladı.

Ziyaretlerde ayrıca Türkiye Yüzyılı hedefleri, ekonomi programı, Terörsüz Türkiye süreci ve hayata geçirilen yatırımlar gündeme getirildi; katılımcılar vatandaşların bu konudaki görüş ve taleplerini aktardı.

Sonuç olarak AK Parti, saha çalışmaları ve anket temelli değerlendirmeleri raporlaştırarak yerel düzeyde öne çıkan sorunlar ile çözüm önerilerini merkezi karar mekanizmalarına taşımayı amaçlıyor.

AK PARTİ, "TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI" KAPSAMINDA TÜRKİYE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SAHA ÇALIŞMALARININ SONUÇLARINI RAPORLAŞTIRIYOR. 81 İL VE 973 İLÇEDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEN PARTİ YÖNETİMİ, SAHADAN GELEN TALEP, BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ KAPSAMLI BİR ÇALIŞMADA TOPLADI. HAZIRLANAN RAPOR, AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKANI AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN’A SUNULACAK.