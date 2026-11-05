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Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına 14 tırı mahsur bıraktı, ekipler kurtardı

Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi'nde tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 14 tır, Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına 14 tırı mahsur bıraktı, ekipler kurtardı

olay yeri ve ulaşım koşulları:

Ardahan-Şavşat karayolunun yüksek kesimlerinde kışın etkisi hissedildi. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve şiddetli fırtına, görüş mesafesinin düşmesine ve yol yüzeyinde buzlanma oluşmasına yol açtı. Bu koşullar, özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemesini zorlaştırdı ve yolda kalmalara neden oldu.

kurtarma çalışmaları:

Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 tır çeşitli noktalarda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri ve iş makineleriyle yürütülen müdahalelerde, araçlar bulundukları yerlerden çıkarılarak çevre güvenliği sağlandı. Müdahale sonrası tırların güvenli şekilde yollarına devam etmeleri sağlandı.

yetkililerin uyarıları:

Yetkililer sürücüleri yüksek kesimlerdeki hava ve yol şartlarına karşı uyardı; kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması ve trafik ekipleri ile Karayolları personelinin yönlendirmelerine mutlaka uyulması gerektiği belirtildi. Sürücülere, görüşün azaldığı ve zeminin kaygan olduğu dönemlerde hız ve takip mesafesine dikkat etme çağrısı yapıldı.

ARDAHAN-ŞAVŞAT KARAYOLUNUN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN TİPİ VE FIRTINA ULAŞIMI OLUMSUZ...

ARDAHAN-ŞAVŞAT KARAYOLUNUN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN TİPİ VE FIRTINA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. SAHARA GEÇİDİ'NDE YOLDA MAHSUR KALAN TIRLAR, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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