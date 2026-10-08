Sahayla verim artışı: Sarayköy'de pamuk, zeytin ve ayçiçeği tarlalarında kontrol

saha denetimleri sürüyor:

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli pamuk, zeytin ve yağlık ayçiçeği üretim alanlarında saha çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarlalara çıkarak ekili alanlarda doğrudan inceleme yapıyor ve üretim süreçlerindeki uygulamaları yerinde değerlendiriyor.

kontrollerin odağı ve hedefleri:

Denetimler kapsamında ürünlerin gelişim durumu, bakım uygulamaları ve üretimin farklı aşamalarındaki süreçler takip ediliyor. Bu çalışmanın temel amacı, ürün kalitesinin korunması ve verimliliğin artırılması için erken müdahalelerle risklerin azaltılmasıdır.

üretici desteği ve sürdürülebilirlik:

Ekiplerin saha ziyaretleri aynı zamanda üreticilere yönelik bilgilendirme ve yönlendirmeyi de kapsıyor; tarımsal üretimin daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam etmesine katkı sağlanması hedefleniyor. İlçe genelinde kontrollerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

SARAYKÖY’DE PAMUK, ZEYTİN VE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNE SAHA KONTROLÜ