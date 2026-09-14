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Sahil Güvenlik Urla açıklarında yelkenliyi durdurdu: 11 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Urla açıklarında durdurulan yelkenlide 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı; göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahil Güvenlik Urla açıklarında yelkenliyi durdurdu: 11 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Urla açıklarında yelkenliyi durdurdu

13 Eylül’de saat 05.06’da Urla açıklarında bir yelkenlide düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler müdahale etti. Yapılan kontrollerde teknede toplam 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı tespit edilip gözaltına alındı.

operasyon ve müdahale:

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-107 ve Sahil Güvenlik botu KB-7 tarafından yelkenli takibe alınarak kısa sürede durduruldu. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla tekne güvenli şekilde kontrol altına alındı.

yakalananların kimlikleri ve işlemler:

Teknede yapılan aramada uyruklarına göre 5 Filistin, 3 Afganistan, 1 Suriye, 1 Yemen ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen bulundu. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi; yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR’İN URLA İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULAN HAREKET HALİNDEKİ...

İZMİR’İN URLA İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULAN HAREKET HALİNDEKİ YELKENLİ TEKNEDE 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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