Sahil güvenlik ve jandarma ortak operasyonunda 73 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir kıyılarında üç ayrı operasyon:

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Foça ilçelerinde Sahil Güvenlik ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar, deniz ve karada eş zamanlı veya ardışık müdahalelerle gerçekleştirildi.

Operasyonların ayrıntıları:

18 Eylül günü saat 05.10 sıralarında Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-3511 tarafından hareket hâlindeki bir lastik botta düzensiz göçmen grubu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-109 ve Sahil Güvenlik Botu KB-24 tarafından lastik bot durdurularak içerideki 33 kişi yakalandı.

Aynı gün saat 05.30 civarında Urla ilçesi Önen Koyu mevkiinde gelen bildirim üzerine Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortak çalışması sonucu karada 23 düzensiz göçmen tespit edilip yakalandı. Gece saat 23.30'da ise Foça'da Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-103 tarafından karada yeni bir grup belirlendi; bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Foça/Koldestim) ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla 17 kişi kıskıvrak yakalandı.

Uyruk dağılımı ve teslimat:

Operasyonlarda yakalananların uyrukları tespit edildi. Toplamda 73 kişinin uyruk dağılımı şöyle: 20 Yemen, 11 Etiyopya, 11 Sudan, 10 Çad, 7 Kamerun, 7 Kongo, 3 Filistin, 2 Angola, 1 Suriye ve 1 Senegal. Yakalananlar, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yetkililer, Sahil Güvenlik ve jandarma unsurlarının kıyılarda yürüttüğü denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Operasyonlarda kullanılan unsurlar ve tespit yöntemleri, benzer olayların önlenmesinde kilit rol oynadı.

İZMİR'İN SEFERİHİSAR, URLA VE FOÇA İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN 3 AYRI OPERASYONDA TOPLAM 73 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.