Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya ulaştırıldı

Olayın gelişimi:

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir özel teknede meydana gelen yaralanma ihbarı üzerine bölgedeki Sahil Güvenlik ekipleri hızla göreve çıktı. Bölgeden gelen yardım çağrısı üzerine bir Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirildi.

Tahliye ve teslim:

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, yaralanan vatandaşı tekneden alarak güvenli şekilde kıyıya taşıdı. Yaralı kişi, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

ÖZEL TEKNEDE YARALANAN VATANDAŞI SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BOTLA DENİZDEN TAHLİYE ETTİ