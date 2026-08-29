Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya ulaştırıldı

Marmaris açıklarında özel teknede yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik botu tarafından alınarak kıyıda bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya ulaştırıldı

Olayın gelişimi:

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir özel teknede meydana gelen yaralanma ihbarı üzerine bölgedeki Sahil Güvenlik ekipleri hızla göreve çıktı. Bölgeden gelen yardım çağrısı üzerine bir Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirildi.

Tahliye ve teslim:

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, yaralanan vatandaşı tekneden alarak güvenli şekilde kıyıya taşıdı. Yaralı kişi, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

ÖZEL TEKNEDE YARALANAN VATANDAŞI SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BOTLA DENİZDEN TAHLİYE ETTİ

ÖZEL TEKNEDE YARALANAN VATANDAŞI SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BOTLA DENİZDEN TAHLİYE ETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadıköy'de araçta yakalanan firari, 14 yıl 2 ay cezasıyla cezaevine gönderildi
images

Bursa'da gece yarısı motosiklet kazası: 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
images

Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti
images

Kocasinan'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: bir kişi ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmur altında binler: Darende Alişan'la coştu

Bilecik gençlik meclisi yeni döneme Emir Arslan Karlıdağ ile başladı

Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti

Talha Özkan yeniden il başkanı seçildi, yeni yönetim açıklandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı