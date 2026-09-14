Sahil Güvenlik'ten Marmaris ve Fethiye açıklarında hızlı tıbbi tahliye

Sahil Güvenlik müdahalesinin ayrıntıları

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında seyreden iki teknede meydana gelen sağlık vakalarında, Sahil Güvenlik ekipleri tıbbi tahliye gerçekleştirdi. Her iki olayda da bölgeden yardım çağrısı alındı ve ekipler kısa sürede müdahalede bulundu.

Fethiye'de yaralanan yolcu:

Fethiye açıklarında seyreden özel teknede bir vatandaşın yaralandığı bildirildi. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları olay yerine yönlendirildi; yaralı kişi botlara alınarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Marmaris'te rahatsızlanan denizci:

Marmaris açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan bir kişi için de benzer bir müdahale gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan kişiyi güvenli şekilde botlara alıp kıyıya ulaştırdı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yetkililer, denizdeki acil durumlarda zamanında yapılan bildirimler ve hızlı koordinasyonun önemine dikkat çekti.

SAHİL GÜVENLİK MARMARİS VE FETHİYE’DE İKİ TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRDİ