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Sahil Güvenlik'ten Marmaris ve Fethiye açıklarında hızlı tıbbi tahliye

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan ve rahatsızlanan iki vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince botla tahliye edilerek kıyıda bekleyen 112 ekibine teslim edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sahil Güvenlik'ten Marmaris ve Fethiye açıklarında hızlı tıbbi tahliye

Sahil Güvenlik müdahalesinin ayrıntıları

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında seyreden iki teknede meydana gelen sağlık vakalarında, Sahil Güvenlik ekipleri tıbbi tahliye gerçekleştirdi. Her iki olayda da bölgeden yardım çağrısı alındı ve ekipler kısa sürede müdahalede bulundu.

Fethiye'de yaralanan yolcu:

Fethiye açıklarında seyreden özel teknede bir vatandaşın yaralandığı bildirildi. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları olay yerine yönlendirildi; yaralı kişi botlara alınarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Marmaris'te rahatsızlanan denizci:

Marmaris açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan bir kişi için de benzer bir müdahale gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan kişiyi güvenli şekilde botlara alıp kıyıya ulaştırdı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yetkililer, denizdeki acil durumlarda zamanında yapılan bildirimler ve hızlı koordinasyonun önemine dikkat çekti.

SAHİL GÜVENLİK MARMARİS VE FETHİYE’DE İKİ TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRDİ

SAHİL GÜVENLİK MARMARİS VE FETHİYE’DE İKİ TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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