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Sahil kayalıklarında oyun: Van kedisi fareyle yaklaşık iki saat oynadı

Van Gölü sahilinde bir sokak kedisi, yakaladığı fareyi yemeyip defalarca serbest bırakarak yaklaşık iki saat boyunca oyun haline getirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Sahil kayalıklarında oyun: Van kedisi fareyle yaklaşık iki saat oynadı

Sahil kayalıklarında oyun: Van kedisi fareyle yaklaşık iki saat oynadı

Van Gölü sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, alışılmadık ve tebessüm ettiren bir anın tanığı oldu. Bir sokak kedisi, kıyıda avladığı fareyi yemek yerine onunla uzun süre vakit geçirdi.

İzleyicilerin kaydettiği anlar:

Göl kıyısındaki alanda avlanan kedi, yakaladığı fareyi zarar vermeden patilerinin arasında tutup defalarca serbest bıraktı ve ardından yeniden yakaladı. Zaman zaman fare kaçmayı başarsa da kedi çevik hamlelerle her defasında onu yeniden yakaladı. Çevredeki vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Oyun nasıl sonlandı:

Yaklaşık iki saat süren kedi–fare oyunu, kedinin bir süre sonra fareyi serbest bırakıp sahil kayalıklarında gözden kaybolmasıyla son buldu. Olay, sahildeki kişiler için kısa süreliğine ilgi çeken ve neşeli anlar yaratan bir görüntü olarak kayıtlara geçti.

İzleyenlerin çoğu, kedinin davranışını oyun niyetiyle yorumlarken, olay sahil boyunca rastlanan sıradışı ve dikkat çekici anılardan biri olarak dikkat çekti.

VAN GÖLÜ SAHİLİNDE BİR KEDİNİN YAKALADIĞI FAREYİ HEMEN YEMEK YERİNE SAATLERCE ONUNLA OYNAMASI...

VAN GÖLÜ SAHİLİNDE BİR KEDİNİN YAKALADIĞI FAREYİ HEMEN YEMEK YERİNE SAATLERCE ONUNLA OYNAMASI, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN İLGİYLE İZLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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