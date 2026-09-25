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Sahilde adımlar: Gebze’de kadınlar açık havada step ve aerobikle buluştu

Gebze Belediyesi'nin 'Adım At, Havan Değişsin' etkinliğinde Eskihisar Sahili'nde buluşan kadınlar, eğitmen eşliğinde step ve aerobikle spor yaptı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sahilde adımlar: Gebze’de kadınlar açık havada step ve aerobikle buluştu

Gebze Belediyesi'nden sahilde kadınlara spor fırsatı

Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Adım At, Havan Değişsin' programı kapsamında kadınlar Eskihisar Sahili'nde bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılar, eğitmen eşliğinde step ve aerobik yaparak açık havada sporun tadını çıkardı.

etkinlikte neler yapıldı:

Müzik eşliğinde gerçekleştirilen egzersizlerle katılımcılar hem fiziksel hareketlilik sağladı hem de sahilin doğal atmosferinde keyifli vakit geçirdi. Grup çalışmaları ve yönlendirmeler sayesinde farklı yaş ve kondisyonlardaki kadınlar da programa rahatça katılabildi.

amaç ve belediye desteği:

Etkinlik kapsamında belediye tarafından katılımcılara çay ikramı yapıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu tür programlarla kadınların sosyal, kültürel ve fiziksel açıdan kendilerini iyi hissedebilecekleri ortamlar oluşturuluyor.

GEBZE’DE KADINLAR, SAHİLDE EĞİTMEN EŞLİĞİNDE STEP VE AEROBİK YAPARAK AÇIK HAVADA SPORUN TADINI...

GEBZE’DE KADINLAR, SAHİLDE EĞİTMEN EŞLİĞİNDE STEP VE AEROBİK YAPARAK AÇIK HAVADA SPORUN TADINI ÇIKARDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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