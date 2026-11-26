Mersin'de sabah sporları kenti hareketlendiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen sabah sporlarıyla kentte geniş katılımlı bir düzen oluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler her yaştan vatandaşı hedefleyerek antrenör eşliğinde gerçekleştiriliyor ve katılımcılara düzenli hareket alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor.

Etkinlik alanları:

Sahil boyunca ve park yerlerinde yürütülen programlar; Özgecan Aslan Barış Meydanı, Fenerbahçe Meydanı, Kır Kahvesi yanı, Galatasaray Meydanı, Babil Su Sporları önü, 100. Yıl Tabiat Parkı, Tarsus Atatürk Parkı ile Yenişehir ve Viranşehir Emekli Evleri önünde yapılıyor. Farklı noktalarda spor yapan gruplar ise ayda bir kez aynı alanda toplanarak ortak etkinlik düzenliyor.

Yeni uygulamayla grupların Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldiği etkinlikte çok sayıda vatandaş müzik ve antrenör eşliğinde spor yaptı. Etkinliğin ardından katılımcılara 1 Ekmek 1 Çorba projesi kapsamında sıcak çorba ikram edildi. Hafta içi her sabah süren programların yanı sıra tüm grupların katıldığı ortak etkinliklerin de aylık olarak planlanması hedefleniyor.

Belediye personeline yönelik program:

Büyükşehir Belediyesi, personelin sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması amacıyla Macit Özcan Spor Kompleksinde özel bir sabah sporu programı başlattı. Program Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 08.15'te yapılıyor ve özellikle masa başı çalışanların boyun, sırt ve bel bölgelerine yönelik egzersizlere odaklanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinatörü Yalçın Günay, hafta içi her gün saat 07.30'te vatandaşlarla buluştuklarını, sahilde emeklilerden gençlere kadar geniş bir katılım olduğunu ve amacıın insanları belirli noktalarda organize ederek daha bilinçli spor yapmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Günay, antrenör desteğiyle spor bilincinin artığını ve olumlu geri dönüşler alındığını vurguladı.

Günay ayrıca etkinliklerin sosyal boyutuna dikkat çekerek insanların bu buluşmalar sayesinde kaynaştığını, yalnızlaşmanın azaltıldığını ve yeni arkadaşlıkların kurulduğunu belirtti. Belediyenin hem halka açık etkinliklerle hem de personel programlarıyla sporu teşvik ederek hem fiziksel sağlığı hem de sosyal bağlantıları güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Programların düzenliliği, antrenör gözetimi ve ücretsiz sunulan sosyal destekler sayesinde katılımcılar hem günlük rutine egzersiz ekliyor hem de kent yaşamında birlikte vakit geçirmenin imkanını yakalıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN FARKLI NOKTALARINDA ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE DÜZENLEDİĞİ SABAH SPORU ETKİNLİKLERİYLE VATANDAŞLARI SAĞLIKLI VE HAREKETLİ YAŞAMA TEŞVİK EDİYOR.