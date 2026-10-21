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Sahilde hareket ve sohbet: Gebze'de kadınlar 'Adım At Havan Değişsin' etkinliğinde buluştu

Gebze Belediyesi'nin 'Adım At Havan Değişsin' etkinliği Eskihisar Sahili'nde yapıldı; kadınlar eğitmenlerle sahilde hareket edip ikramlarla bir araya geldi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sahilde hareket ve sohbet: Gebze'de kadınlar 'Adım At Havan Değişsin' etkinliğinde buluştu

Gebze'de kadınlara yönelik açık hava etkinliği

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Adım At Havan Değişsin' etkinliği, Eskihisar Sahili'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, farklı yaş gruplarından kadınların katılımına açık olarak planlandı ve sahilin doğal ortamında düzenlendi.

etkinlikte neler yapıldı:

Eğitmenler eşliğinde katılımcılar çeşitli fiziksel aktiviteler gerçekleştirdi. Grup halinde yapılan hareketler katılımcılara hem fiziksel enerji sağladı hem de sahilin sunduğu manzara eşliğinde keyifli bir ortam yarattı. Birçok kadın etkinlik boyunca hem hareket etti hem de birbirleriyle sohbet etme fırsatı buldu.

amaç ve devam eden programlar:

Programın hedefi, kadınların aktif yaşama katılımını desteklemek ve sosyal hayatta bir araya gelmelerini sağlamaktır. Benzer etkinlikler daha önce de farklı zamanlarda düzenlenmiş olup, belediye bu tür buluşmaları sürdürmeyi amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu; bu ikramlar, buluşmanın hem fiziksel hem de sosyal boyutunu güçlendirdi. Katılımcılar, sahilde hareket etmenin yanı sıra kısa molalarla dinlenme ve sohbet etme imkânı da buldu.

Gebze Belediyesi tarafından organize edilen bu tür etkinlikler, yerel ölçekte kadınların bir araya gelmesine ve açık havada sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesine katkı sağlıyor.

GEBZE BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN &quot;ADIM AT HAVAN DEĞİŞSİN&quot; ETKİNLİĞİ...

GEBZE BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN "ADIM AT HAVAN DEĞİŞSİN" ETKİNLİĞİ, ESKİHİSAR SAHİLİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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