Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

etkinlikte belediyenin hizmet vurgusu:

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Akdeniz sahilinde binlerce vatandaşla buluştu. Açık hava konseri, ilçenin sahil bandında gerçekleştirildi ve katılımcılara canlı müzik dolu anlar yaşattı.

Konser öncesinde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kara, belediyenin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalara değindi ve sahilde başlatılan ücretsiz Wi-Fi hizmetinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Başkan Kara'nın sözleri arasında şu ifade yer aldı: "Erdlimize bir ilki daha kazandırdık, hizmete sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmetimiz ilçemize ve bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye’de en uzun mesafede ücretsiz Wi-Fi hizmeti veren ilçelerden biriyiz."

sahnede müzik ve karşılıklar:

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Sinan Akçıl, yüksek enerjisi ve repertuarındaki popüler şarkılarla meydanı dolduran kalabalığa yaklaşık 2 saat boyunca performans sundu. İzleyiciler, sanatçının sevilen eserlerini hep bir ağızdan söyledi ve konser boyunca coşku dikkat çekti.

Program sırasında Başkan Mustafa Kara, sanatçıya ilçenin simgesi olan tescilli Erdemli limonundan yapılan limonata ikram etti. Ayrıca başarılı performansı anısına Sinan Akçıl'a özel bir tablo hediye edilerek teşekkür edildi.

toplumsal ve kültürel etkiler:

Etkinlik, sadece müzik ziyafeti sunmakla kalmadı; belediyenin halka açık hizmetleri ve yatırımlarını duyurması açısından da önemli bir platform sundu. Ücretsiz Wi-Fi hizmetinin sahil bandında ve Rıfat Yücel Oğlu Meydanı'nda da veriliyor olması, belediyenin günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik adımlarından biri olarak öne çıktı.

Katılımın yoğun olduğu konser, Erdemli'de kültür-sanat etkinliklerinin yerel topluluk üzerindeki birleştirici etkisini yeniden gösterdi. Belediye yetkilileri, bu tür organizasyonların ilçenin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÜNLÜ SANATÇI SİNAN AKÇIL KONSER VERDİ.