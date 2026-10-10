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Sahilde off-road heyecanı: Karasu finalinde kıyasıya mücadele

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası finalinde 50 sporcu, 25 araç 47 km'lik 'Karasu Kum Fırtınası' etabında yarıştı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:31

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sahilde off-road heyecanı: Karasu finalinde kıyasıya mücadele

Sahilde off-road heyecanı: Karasu finalinde kıyasıya mücadele

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) takviminde yer alan 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirildi. Karasu Mahallesi sahil mevkisindeki parkurda bir araya gelen pilotlar, şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Organizasyona 25 araç ve 50 sporcu katıldı.

yarışın genel görüntüsü:

Hazırlıklarını tamamlayan sporcular, toplam 47 kilometrelik parkuru dört etap halinde en kısa sürede tamamlamak için start aldı. Yarış boyunca güçlü rüzgar, kum tabakası ve değişken zemin koşulları renkli görüntülere sahne oldu. Pilotlar hız, kontrollü sürüş ve yön bulma becerilerini bir arada kullanmak zorunda kaldı.

parkur ve etap bilgileri:

Etaplar boyunca bazı ekipler parkurun zorlu koşulları ve yaşanan talihsizlikler nedeniyle etabı tamamlayamadı. Final ayağı kapsamında yarışmacılar, 47 kilometrelik "Karasu Kum Fırtınası" etabını üç kez geçerek şampiyonanın son sıralamasını belirleyecek. Organizasyon yetkilileri, parkurun güvenlik ve teknik standartlara uygun olduğunu belirtti.

seyirci ve program:

Yarışların ikinci günü, Karasu Mahallesi sahilindeki seyircilerin takip edebileceği parkurda devam edecek. Final etaplarının tamamlanmasıyla birlikte şampiyonlar ilan edilecek ve sezonun sonuçları netleşecek.

SAKARYA&#039;NIN KARASU İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2026 TÜRKİYE OFFROAD ŞAMPİYONASI&#039;NIN 6. VE FİNAL AYAĞINDA...

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2026 TÜRKİYE OFFROAD ŞAMPİYONASI'NIN 6. VE FİNAL AYAĞINDA SPORCULAR, ZORLU ARAZİ ŞARTLARINDA ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE ETTİ. 25 ARAÇ VE 50 SPORCUNUN KATILDIĞI YARIŞLARDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARKEN, BAZI EKİPLER PARKURUN ZORLU ŞARTLARI NEDENİYLE ETABI TAMAMLAYAMADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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