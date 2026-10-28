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Sahilde rapala saplanan kedi son anda kurtarıldı

Körfez Yarımca Sahili'nde ağzına ve arka bacağına rapala saplanan kedi, sahile gelen balıkçı Berkay Ataş tarafından yakalanıp veterinerde tedavi edildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sahilde rapala saplanan kedi son anda kurtarıldı

olayın gelişimi:

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Sahili'nde öğle saatlerinde sahile gelen 37 yaşındaki Berkay Ataş, acı içinde kıvranan bir kediyle karşılaştı. Kedinin ağzı ve arka bacağı balık avında kullanılan rapala yeminin saplanmasıyla yaralanmış, çevresi kanla kaplanmıştı. Ataş, kediyi kendi imkanlarıyla yakalayarak yakındaki bir veteriner kliniğine götürdü ve yaralının muayene ile bakımının yapılmasını sağladı.

kurtarma ve tedavi süreci:

Klinikte yapılan müdahalenin ardından kedinin sağlık durumunun iyiye gittiği, kendine geldikten sonra bulunduğu alana bırakılacağının bildirildiği öğrenildi. Ataş, olay anını cep telefonuyla görüntüledi; kısa videoda hayvanın ne halde olduğuna dair çarpıcı kareler yer aldı. Kurtarma, hayvanın daha uzun süre acı çekmesini engelledi ve zamanında müdahalenin önemini ortaya koydu.

sahilde kullanılan malzemelerin oluşturduğu riskler:

Olayı anlatan Ataş, benzer vakaların sahilde sık yaşandığını vurguladı. Kendi de bölgeye düzenli gelen bir balıkçı olduğunu belirten Ataş, bazı kişilerin oltalarının ucundaki rapala ve kaşıkla kedileri oynattığını, bazılarının ise iğneleri sahada bıraktığını aktardı. Ataş, kopan misina veya kuma atılan iğne gibi ihmallerin canlılar için hayati tehlike doğurduğunu söyleyerek, 'Bu olayları engellemek kesinlikle bizim elimizde' ifadelerini kullandı.

Ataş, balık tutulan alanların yalnızca insanlara ait olmadığını, çevrede dolaşan kediler ve kuşların da bulunduğunu hatırlattı. İğnelerin, misinaların ve keskin yemlerin dikkatlice taşınması, bırakılmaması ve kullanılan ekipmanın kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Olayda suçlamada bulunmak istemediğini, tüm balıkçıları aynı kefeye koymayacağını ama daha çok özen gösterilmesi gerektiğini ekledi.

Son olarak Ataş, bugünkü karşılaşma sayesinde can kurtarıldığını, aksi halde kedinin günlerce acı çekerek ölebileceğini söyledi ve sahil kullanıcılarına duyarlılık çağrısında bulundu.

BERKAY ATAŞ

BERKAY ATAŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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