Sahile erişimde yeni talep: Van Gölü sahil yoluna toplu taşıma istendi

Sahil yoluna toplu taşıma talebi büyüyor

Van’da 2023 yılında tamamlanarak araç trafiğine açılan 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu, çevresindeki piknik ve rekreasyon alanlarıyla birlikte kent yaşamına yeni bir soluk getirdi. Proje, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahil hattında birleştirerek trafik akışına olumlu katkı sağladı ancak vatandaşlar sahil yoluna yönelik toplu taşıma beklentisini yüksek sesle dile getiriyor.

Projenin kapsamı ve bağlantılar:

Van Gölü Sahil Yolu, İskele-Fidanlık ve Fidanlık-Havalimanı etaplarıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında ayrıca Hatuniye Yolu, Eski Kale Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve ara bağlantılar da yapılarak Sahil Yolu Erciş Yoluna kadar uzatıldı. Bu düzenlemeler, Edremit ilçesinden başlayıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesine kadar kesintisiz erişim imkanı sundu.

Vatandaş beklentisi ve talep yönelimi:

Yerel halk, sahil yoluna ulaşımın sadece özel araçlara bağlı kalmasından dolayı mağduriyet yaşandığını belirtiyor. Piknik alanlarına, yeşil alanlara ve sahil hattındaki diğer kullanım alanlarına erişimi kolaylaştırmak için Valilik ve Büyükşehir Belediyesine resmi taleplerde bulunuldu. Vatandaşlar, özellikle hafta sonları yoğunlaşan ziyaretçi trafiğini dikkate alarak sahil yoluna düzenli toplu taşıma hizmeti konusunun önceliklendirilmesini istiyor.

Yetkililerden beklenti, hem kent içi ulaşımın çeşitlendirilmesi hem de sahilin daha geniş kullanıcı kitlesine açılması yönünde. Toplu taşıma düzenlemelerinin hayata geçirilmesi, sahil hattındaki yeşil alanların ve rekreasyon alanlarının daha erişilebilir olmasını sağlayacak ve özel araç kullanımı üzerindeki baskıyı azaltacak.

VAN'DA VATANDAŞLAR, ÇEVRESİNDEKİ PİKNİK ALANLARIYLA BİRLİKTE 2023 YILINDA TAMAMLANARAK ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILAN 12 KİLOMETRELİK VAN GÖLÜ SAHİL YOLUNA TOPLU TAŞIMA HİZMETİNİN VERİLMESİNİ TALEP ETTİ.