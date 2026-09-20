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Sahili saran duman: Tekirdağ'da Tuning ve Drift Festivali nefesleri kesti

Tekirdağ Süleymanpaşa'da düzenlenen Tuning ve Drift Festivali, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 120 modifiye araçla sahili doldurdu; drift gösterileri büyük ilgi çekti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:08

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sahili saran duman: Tekirdağ'da Tuning ve Drift Festivali nefesleri kesti

Festival alanı ve katılım:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında gerçekleştirilen Tuning ve Drift Festivali, modifiye otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Motor Sporları Derneği iş birliğiyle geleneksel hale geldi ve bu yıl da yoğun katılımla düzenlendi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen 120 özel araç alana sığmazken, etkinlik alanı izleyicilerle doldu.

Drift gösterileri ve antrenmanlar:

Festival öncesi yapılan antrenmanların ardından drift araçları sırayla sahnedeydi. Sürücülerin kontrollü sürüşleri sırasında lastikler uzun süre döndü ve asfalt üzerinde yoğun duman oluştu. Duman kimi anlarda gösteri alanını tamamen örterken, ortaya çıkan görüntüler izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, organizasyonun amacını şu sözlerle özetledi: 'Tekirdağ Motor Sporlar Derneği’nin düzenlenmiş olduğu Tuning ve Drift Festivali başlıyor. Dün antrenman çalışmalarımız vardı. Bugün de sevgili misafirlerimize, Tekirdağ halkına bu adrenalinli bir günü yaşatmak için startı bekliyor. İnşallah. Bu tarafta modifiye araçlarımız var. Bu tarafta drift organizasyonumuz var. Gördüğünüz gibi bütün halkımız, vatandaşımız drifti bekliyor, adrenalini bekliyor, asfaltı yakmayı bekliyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu mutlu günümde toplam buraya özel Türkiye’den seçilmiş 120 arabayla organizasyon yaptık'.

sürücülerin değerlendirmesi ve izleyici atmosferi:

Drift araçlarından biri olan Abbas Çimen ise organizasyona dair, 'Evet, bugün 20 Eylül Tekirdağ’dayız yine her yıl olduğu gibi. Hava çok güzel, atmosfer çok iyi. Seyirci zaten hazır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü nereden baksanız 2 saattir burada bekliyorlar. Umarım çok keyifli bir gün geçirecekler' sözleriyle izleyici ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Gösteriler sırasında yükselen duman ve lastik izleri festival alanına özgün, adrenalin yüklü bir görsel dil kazandırdı.

Gün boyunca otomobil ve motor sporları meraklıları için hazırlanan etkinlik programında drift gösterilerinin yanı sıra özenle modifiye edilmiş araçların sergilenmesi de yer aldı. Katılımcılar araçları yakından inceleyip fotoğraf çekerken, etkinlik hem yarış tutkunları hem de aileler için renkli bir gün sundu.

Sonuç olarak Süleymanpaşa'daki Tuning ve Drift Festivali, yoğun katılım, gösteri parkurunda yükselen duman ve sergilenen 120 araçla beklentileri karşıladı ve bölgeye adrenalin dolu bir gün yaşattı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TEKİRDAĞ MOTOR SPORLARI DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TEKİRDAĞ MOTOR SPORLARI DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE GELENEKSEL HALE GELEN TUNİNG VE DRİFT FESTİVALİ, BU YIL DA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SAHİL DOLGU ALANINDA DÜZENLENEN FESTİVALE TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN GETİRİLEN 120 ÖZEL ARAÇ KATILIRKEN, ALAN ADETA HINCA HINÇ DOLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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