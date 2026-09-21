Şahinbey'de gençler geleceğin teknolojisi için ter döktü

uygulama sınavı ve katılım:

Türkiye’nin bilim ve teknoloji atılımına katkı sunan DENEYAP Atölyeleri kapsamında yapılan uygulama sınavına, Şahinbey'de 840 öğrenci katıldı. Öğrenciler kendilerine verilen malzemelerle kendi araçlarını yaptı; bu uygulama sınavı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sınav süreci üç aşamadan oluştu: ilk aşama e-sınav, ikinci aşama online sınav ve üçüncü etap olarak uygulama sınavı. İlk iki aşamada başarılı olan 518 öğrenci, merkeze davet edilerek uygulama sınavına alındı. Sınavlar aynı zamanda 81 il ve 138 merkezde eş zamanlı yapıldı.

eğitim imkânı ve belediye mesajı:

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle düzenlenen programın başarılı öğrencileri, 3 yıl süreyle Bilim Şahinbey DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin tüm eğitimlerinden ücretsiz yararlanma hakkı elde edecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler için belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Geleceğin teknolojisini üretecek gençlerimizin yetişmesine katkı sunan DENEYAP Atölyeleri, çocuklarımızın hayallerini bilgi ve beceriyle buluşturuyor. Sınavlarda ter döken tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, değerlendirme sürecinin ardından DENEYAP Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bugün öğrendikleriyle yola çıkan çocuklarımız, yarının teknolojilerine imza atacak"

Uygulama sınavında öğrencilerin kendi tasarımlarını ve el becerilerini sergilemesi, programın pratik odaklı yapısını öne çıkardı. Şahinbey'de düzenlenen sınav, yerel yönetim ile vakıf iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve bölgedeki gençlere teknoloji eğitimine erişim imkânı sundu.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından atölyelere kabul edilen öğrenciler duyurulacak; başarılı adaylar üç yıl boyunca ücretsiz eğitimlerle desteklenecek.

TÜRKİYE'NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ATILIMI İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ "DENEYAP ATÖLYELERİ" UYGULAMA SINAVINA GİREN 840 ÖĞRENCİ KENDİLERİNE VERİLEN MALZEMELERLE KENDİ ARAÇLARINI YAPTILAR.