Dolar 48,7973 +0,08%
Euro 56,0001 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.874,78 -0,97%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,23 -4,09%
--°

Şahinbey'de gençler geleceğin teknolojisi için ter döktü

Şahinbey'de düzenlenen DENEYAP uygulama sınavına 840 öğrenci katıldı; 518'i üçüncü aşamaya yükseldi ve başarılı adaylar 3 yıl ücretsiz eğitim alacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Şahinbey'de gençler geleceğin teknolojisi için ter döktü

uygulama sınavı ve katılım:

Türkiye’nin bilim ve teknoloji atılımına katkı sunan DENEYAP Atölyeleri kapsamında yapılan uygulama sınavına, Şahinbey'de 840 öğrenci katıldı. Öğrenciler kendilerine verilen malzemelerle kendi araçlarını yaptı; bu uygulama sınavı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sınav süreci üç aşamadan oluştu: ilk aşama e-sınav, ikinci aşama online sınav ve üçüncü etap olarak uygulama sınavı. İlk iki aşamada başarılı olan 518 öğrenci, merkeze davet edilerek uygulama sınavına alındı. Sınavlar aynı zamanda 81 il ve 138 merkezde eş zamanlı yapıldı.

eğitim imkânı ve belediye mesajı:

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle düzenlenen programın başarılı öğrencileri, 3 yıl süreyle Bilim Şahinbey DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin tüm eğitimlerinden ücretsiz yararlanma hakkı elde edecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler için belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Geleceğin teknolojisini üretecek gençlerimizin yetişmesine katkı sunan DENEYAP Atölyeleri, çocuklarımızın hayallerini bilgi ve beceriyle buluşturuyor. Sınavlarda ter döken tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, değerlendirme sürecinin ardından DENEYAP Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bugün öğrendikleriyle yola çıkan çocuklarımız, yarının teknolojilerine imza atacak"

Uygulama sınavında öğrencilerin kendi tasarımlarını ve el becerilerini sergilemesi, programın pratik odaklı yapısını öne çıkardı. Şahinbey'de düzenlenen sınav, yerel yönetim ile vakıf iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve bölgedeki gençlere teknoloji eğitimine erişim imkânı sundu.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından atölyelere kabul edilen öğrenciler duyurulacak; başarılı adaylar üç yıl boyunca ücretsiz eğitimlerle desteklenecek.

TÜRKİYE&#039;NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ATILIMI İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ &quot;DENEYAP ATÖLYELERİ&quot; UYGULAMA...

TÜRKİYE'NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ATILIMI İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ "DENEYAP ATÖLYELERİ" UYGULAMA SINAVINA GİREN 840 ÖĞRENCİ KENDİLERİNE VERİLEN MALZEMELERLE KENDİ ARAÇLARINI YAPTILAR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma'da yurtlar yeni döneme hazır: 6 yurt ve 6 bin 392 yatak kapasitesiyle
images

avrasya üniversitesi yüzde 99 doluluk ve 10 bine yaklaşan hedefle yeni dönemi aç...
images

yks verileri kontenjan politikasını yeniden tartışmaya açtı
images

Aksu'da okul kantinlerinde kapsamlı gıda güvenliği denetimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı: husumetli kişi ağır yaralandı

Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getirdi

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı