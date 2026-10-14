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Şahinbey'de gıda denetimleri sıkılaştı: iki market üç gün kapatıldı

Şahinbey zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen iki yerel marketi tespit ederek mevzuata uygun şekilde 3 gün süreyle kapattı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şahinbey'de gıda denetimleri sıkılaştı: iki market üç gün kapatıldı

son kullanma tarihi tespiti:

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri market denetimleri sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen iki yerel market hakkında işlem başlattı. Yapılan tespitin ardından mevzuata aykırı hareket ettiği değerlendirilen işletmelere 3 gün süreyle kapatma cezası verildi.

vatandaşın sağlığı önceliğimiz:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gece gündüz çalıştığını vurguladı. Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden her türlü uygulamaya karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve vatandaşlardan gelen bildirimlerin bu süreçte önemli olduğunu ifade etti.

denetimlerin kapsamı ve yaptırımlar:

Zabıta ekipleri, marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini ve satış şartlarını kontrol ediyor; mevzuata aykırı durum tespit edildiğinde yasal yaptırımlar uygulanıyor. Şahinbey Belediyesi, özellikle gıda ürünlerinin güvenirliğini sağlamak ve tüketicinin mağduriyetini önlemek amacıyla denetimleri sıklaştırmayı hedefliyor.

Uygulanan kapatma kararının ardından belediye ekipleri, benzer ihlallerin tekrarlanmasının önüne geçmek için takip kontrollerini sürdürecek. Vatandaşlar, olumsuz durumlarla karşılaştıklarında belediyeye bildirimde bulunarak denetim çalışmalarına katkı sağlayabiliyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNİN DENETİMLERİNDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ SATIŞA...

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNİN DENETİMLERİNDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNDUĞU BELİRLENEN 2 YEREL MARKETE 3 GÜN KAPATMA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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