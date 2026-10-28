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Şahinbey’de müzik ve çocuk kahkahasıyla 29 ekim bayramı

Şahinbey Belediyesi'nin 29 ekim konserinde vatandaşlar ve çocuklar müzikle Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı; Başkan Mehmet Tahmazoğlu orkestraya teşekkür etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahinbey’de müzik ve çocuk kahkahasıyla 29 ekim bayramı

Şahinbey'de 29 ekim coşkusu

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 29 ekim Cumhuriyet Bayramı konseri, vatandaşlar ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik alanı, müzik ve neşeyle doldu; aileler ve katılımcılar bayram sevincini birlikte yaşadı.

Çocuklar müziğe doydu:

Etkinlik boyunca çalınan eserlerle çocuklar müzik eşliğinde eğlendi; kimi zaman şarkılara eşlik etti, kimi zaman dans etti. Vatandaşlar da program boyunca bayram coşkusuna ortak oldu.

Tahmazoğlu'ndan orkestraya teşekkür:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve programın hazırlanmasında görev alan orkestraya teşekkür etti.

Konser, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu, 29 ekim sevinciyle dolu bir akşam olarak sona erdi.

GAZİANTEP’TE ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN...

GAZİANTEP’TE ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KONSER ETKİNLİĞİNDE VATANDAŞLAR VE ÇOCUKLAR BAYRAM COŞKUSUNU YAŞADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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