projeye genel bakış:

Şahinbey Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 2012 yılında başlattığı sıcak çorba ikramını aralıksız sürdürüyor. İlçenin 25 farklı noktasında her sabah gerçekleştirilen uygulamayla, sabah yola çıkan vatandaşlara sıcak içecek sunuluyor. Günlük hizmet kapasitesi 16 bin kişiye ulaşırken, bugüne kadar toplam 27 milyon 265 bin 371 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

amaç ve uygulama biçimi:

Projeyle amaçlanan, özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşların hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmek. Sabahın erken saatlerinde işe, okula veya hastaneye gidenler gibi farklı gruplara sunulan hizmet, pratik ve erişilebilir bir destek sağlıyor. Dağıtım noktalarının ilçenin yaygın alanlarına yayılması, hizmetin erişimini artırıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu uygulamaya ilişkin, "Sabahın erken saatlerinde güne başlayan vatandaşlarımızın sıcak bir çorbayla güne başlaması bizleri mutlu ediyor. 2012 yılında başlattığımız bu hizmetle bugüne kadar 27 milyon 265 bin 371 vatandaşımıza ulaştık. Bu proje yalnızca bir çorba ikramı değil, aynı zamanda paylaşmanın ve dayanışmanın güzel bir örneğidir. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın içini ısıtan bu hizmetimizi kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

faydalanan kesimler ve geri bildirimler:

Hizmetten üniversite öğrencileri, işçiler, hastaneye giden vatandaşlar ve sabah erken saatlerde yolculuğa çıkanlar başta olmak üzere toplumun her kesimi yararlanıyor. Günlük olarak on binlerce kişiye ulaşan çorba ikramı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan kullanıcıların yaşamına katkı sağlıyor. Vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek Şahinbey Belediyesi ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti; belediye ise hizmetin devamlılığını vurguladı.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, 2012 YILINDA BAŞLATTIĞI SICAK ÇORBA İKRAMIYLA VATANDAŞLARIN GÖNÜLLERİNİ ISITMAYA DEVAM EDİYOR. İLÇENİN 25 FARKLI NOKTASINDA HER GÜN 16 BİN KİŞİYE ÇORBA İKRAM EDEN ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, BUGÜNE KADAR TOPLAM 27 MİLYON 265 BİN 371 KİŞİYE ULAŞTI.