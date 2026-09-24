Şahinbey'den çiftçiye kapsamlı tohum ve üretim desteği

Şahinbey Belediyesi destek ağını genişletti:

Şahinbey Belediyesi, kırsal kalkınmayı ve üretimi güçlendirme hedefiyle Almalı Köyü'nde bin 800 ton tohum dağıtımına başladı. Belediye, bu yılkü dağıtımla birlikte toplamda çiftçilere 20 bin 628 ton arpa ve buğday desteği sağlamış olacak.

Daha önce de buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, fıstık ve zeytin fidanı dağıtımlarıyla üreticilere destek veren Şahinbey Belediyesi, uygulamada sürekliliği ve kapsamı artırarak sürdürdüğünü gösterdi.

Dağıtımın kapsamı ve yerel etki:

Almalı Köyü'ndeki dağıtım, sadece tohum teminiyle sınırlı kalmıyor; belediye aynı zamanda fide desteği, meraların gübrelenmesi ve arazi yollarının yapılması gibi altyapı ve hizmetleri de sağlıyor. Başkanlık açıklamasına göre köyde canlı hayvancılık yapmak isteyenlere yönelik canlı hayvan desteği verildi ve yalnızca Almalı'da 7 aile bu destekten faydalandı.

Belediye yetkilileri, bu paketlerin yerelde ekili alanların artmasına ve üretimin yaygınlaşmasına doğrudan katkı sağladığını belirtiyor. Yapılan açıklamada, Şahinbey ilçesinde ekili alanın 4 kat arttığı, çiftçi sayısının %50 yükseldiği ve hayvan sayısının da %50'den fazla büyüdüğü vurgulandı.

Siyasi ve idari destek söylemleri:

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, düzenlenen tören sırasında yaptığı konuşmada belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na hizmetleri için teşekkür etti ve siyasetin merkezine hizmet anlayışının konulduğunu ifade etti. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet odaklı siyaset anlayışını hatırlatarak, yerel yönetimlerin bu çizgiyle hareket ettiğini belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı'nın politika hedefleri doğrultusunda üretim, istihdam ve ihracatı desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Tahmazoğlu, 8 yıldan beri aralıksız süren desteklerin çiftçinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini, ilk etapta arpa ve buğday desteğiyle başladıklarını, zamanla gübre, fide, canlı hayvan ve arazi çalışmalarını kapsayan geniş bir destek programı yürüttüklerini anlattı.

Tahmazoğlu ayrıca küresel iklim değişikliği ve gıda erişimindeki risklere dikkat çekerek, yerel desteklerin ekili alan ve hayvan varlığını artırmak suretiyle bölgesel gıda güvenliğine katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Şahinbey Belediyesi'nin sürdürülebilir tarım ve üretim politikalarını hedefleyen bu adımları, yerel ekonomiyi canlandırma ve kırsal nüfusu destekleme amacını taşıyor. Belediyenin açıklamaları, yeni dağıtım dönemlerinin de planlı ve talep odaklı devam edeceğini ortaya koyuyor.

Şahinbey Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor