Şahinbey'den Hırvatistan'a: u17 güreşçilere moral ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hırvatistan’da düzenlenecek U17 Balkan Güreş Şampiyonası öncesinde Şahinbey Belediye Spor Kulübü’nün genç güreşçilerini makamında ağırladı. Toplantıda, milli takım formasıyla Türkiye’yi temsil edecek sporculara başarı dilekleri iletildi ve karşılıklı beklentiler konuşuldu.

Hazırlık ve destek:

Başkan Tahmazoğlu, genç sporcuların uluslararası arenada sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak belediye olarak sporun ve gençlerin gelişimi için süregelen yatırım ve desteklerin devam edeceğini belirtti. Görüşmede kulüp yetkilileri ile sporcuların motivasyonunu artıracak hususlar ele alındı ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Temsil ve hedefler:

Şahinbey Belediyesi sporcuların uluslararası deneyim kazanmasını önemserken, takımın koşullarının iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler de tartışıldı. Tahmazoğlu, gençlere hitaben “Ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecek gençlerimize başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin, başarıları daim olsun” temennisinde bulundu.

Genç güreşçiler ise şampiyonada en iyi dereceyi elde etmek için kararlı olduklarını ifade etti ve kendilerine verilen destekten dolayı Başkan Tahmazoğlu ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Ziyaret, hem moral hem de organizasyonel hazırlık açısından takımın motivasyonunu yükselten bir adım olarak kayda geçti.

ŞAHİNBEYLİ GÜREŞÇİLER BALKAN ŞAMPİYONASI YOLUNDA