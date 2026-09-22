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Şahinbey'den net mesaj: son kullanma tarihi geçen ürünlere geçit yok

Şahinbey zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen OLİ Center ile iki yerel marketi tespit edip üç gün süreyle kapattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahinbey'den net mesaj: son kullanma tarihi geçen ürünlere geçit yok

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri üç marketi geçici olarak kapattı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde mevzuata aykırı uygulama tespit etti. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen OLİ Center zincir market ile iki yerel market hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde tespit edilenler:

Zabıta ekipleri, işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihleri başta olmak üzere vatandaş sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok hususu kontrol etti. Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata uygun olmayan uygulamalara rastlandı ve bu çerçevede üç market 3 gün süreyle kapatıldı.

Belediye yetkililerinin açıklaması:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin süreceğini vurgulayarak, "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz, yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 1 zincir market olmak üzere 3 marketi kapattı. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Kurallara uymayan işletmelere yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların gıda güvenliği ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin düzenli olarak yapılacağını, kurallara uymayan işletmelere karşı yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Zabıta ekiplerinin market kontrollerinde özellikle son kullanma tarihleri, etiketleme ve saklama koşullarına dikkat ettiği belirtildi.

Vatandaşların şüpheli ürünlerle karşılaşması halinde belediyenin zabıta birimlerine bildirimde bulunabilecekleri hatırlatıldı; böylece denetimlerin daha etkin yürütülmesi ve toplum sağlığının korunması hedefleniyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNİN DENETİMLERİNDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATTIĞI...

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNİN DENETİMLERİNDE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATTIĞI BELİRLENEN OLİ CENTER ZİNCİR MARKETİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU 3 MARKET 3 GÜN SÜREYLE KAPATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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