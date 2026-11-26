Belediyenin doğrudan satış uygulaması ilgi topladı:

Şahinbey Belediyesi, üreticiden doğrudan temin ettiği zeytinyağını Et Satış Noktası'nda teneke başına 4 bin 250 TL fiyatla satışa sundu. Uygulama kısa sürede yoğun ilgi gördü; satış noktasını ziyaret eden vatandaşlar, fiyatın bütçelerine sağladığı katkı nedeniyle memnuniyetlerini iletti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu de satış noktasında vatandaşlarla sohbet ederek uygulamadan duyduğu memnuniyeti yerinde gözlemledi.

Uygulamanın amacı ve yürütme biçimi:

Başkan Tahmazoğlu, projenin hedefini üreticinin emeğini korumak ve tüketicinin kaliteli ürüne daha uygun fiyatla erişmesini sağlamak olarak özetledi. Açıklamada, belediyenin üreticiden peşin ödeme ile alım yaptığı, zeytinyağının zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri nezaretinde çekildiği ve ürünün içine herhangi bir katkı maddesi katılmasına izin verilmediği vurgulandı. Tahmazoğlu, 6 yıl önce Gemlik'ten getirilen 750 bin adet zeytin fidanının yüzde 50 hibe ile dağıtıldığını, bugün bu fidanların ağaç olup verimli ürün verdiğini söyledi ve uygulamanın çiftçi ile tüketici arasında denge kurmayı amaçladığını belirtti.

Vatandaş değerlendirmeleri ve fiyat farkı:

Satış noktasından alışveriş yapan vatandaşlar, geçen yıl zeytinyağını yaklaşık 6 bin TL civarında aldıklarını, bu yıl belediyenin sunduğu fiyatın aile bütçelerine önemli katkı sağladığını ifade etti. Birden fazla vatandaş, 'Geçen sene 6 bin liradan aldığımız zeytinyağını şimdi 4 bin 250 TL'den alıyoruz. Allah başkanımızdan razı olsun' şeklinde görüş belirtti. Bazı kesimlerin fiyat düşüşünden rahatsızlık duyduğunu söyleyen vatandaşlar ise uygulamanın kendileri için faydalı olduğunu ve Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiklerini dile getirdi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NİN ÜRETİCİDEN DOĞRUDAN TEMİN ETTİĞİ ZEYTİNYAĞINI 4 BİN 250 TL’DEN SATIŞA SUNMASI VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. SATIŞ NOKTASINI ZİYARET EDEN ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, HEM ÜRETİCİYİ HEM DE TÜKETİCİYİ DESTEKLEYEN UYGULAMADAN VATANDAŞLARIN MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ.