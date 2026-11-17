projenin kapsamı ve hedefleri:

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve doğal zeytinyağına daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak için tarladan sofraya satış uygulamasını hayata geçirdi. Belediye, yaklaşık 6 yıl önce çiftçilere dağıttığı 750 bin zeytin fidanından elde edilen zeytinyağını aracısız şekilde doğrudan tüketiciye sunuyor. Ürünün 16 litrelik teneke fiyatı 4 bin 250 TL olarak belirlendi.

başkanın açıklamaları:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projeyle üreticiyi desteklemeyi ve vatandaşın uygun fiyata kaliteli ürüne erişimini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Tahmazoğlu, "Çiftçilerimizin elindeki zeytinyağını doğrudan alıp aracısız bir şekilde vatandaşa satıyoruz. Geçen yıl 16 litrelik tenekesi 6 bin TL idi. Şu anda burada bizim zeytinyağını 4 bin 250 TL’den doğrudan ve aracısız vatandaşa satmaya başladık" ifadelerini kullandı.

üretici desteği ve satış düzeni:

Belediye, üretimi artırmak ve fiyat istikrarı sağlamak amacıyla yaklaşık 150 bin Antepfıstığı fidanı dağıtımıyla birlikte zeytin fidanı desteği de vermişti. Dağıtılan zeytin fideleri ağaçlarını verime verdikten sonra çiftçilerden alınan zeytinyağı, belediyenin et-meyve satış noktalarında aracısız olarak vatandaşa sunuluyor. Belediye yetkilileri, ihtiyaç duyan vatandaşların bu noktalardan uygun fiyatlı zeytinyağı temin edebileceğini belirtti.

Proje, yerli üretimi teşvik etmek, fiyat dengesini koruyarak tüketiciyi ve üreticiyi desteklemek ve temel gıdaya erişimi kolaylaştırmak hedefleri doğrultusunda sürdürülecek.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, "ÇİFTÇİLERİMİZİN ELİNDEKİ ZEYTİNYAĞINI DOĞRUDAN ALIP ARACISIZ BİR ŞEKİLDE VATANDAŞA SATIYORUZ" DEDİ.