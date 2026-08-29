Şahin'le Bosna'da köprü kuran gençlerin başarı yolculuğu

Gaziantep'ten Bosna'ya uzanan ödül yolculuğu:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Eğitim Şehri Gaziantep' hedefi doğrultusunda YKS ve LGS'de Türkiye genelinde dereceye giren öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Bosna Hersek gezisine katılan 17 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. Toplantıda gençler, gezide edindikleri gözlemleri ve kazanımlarını paylaştı, Başkan Şahin de onları başarılarından dolayı tebrik etti ve sohbet etti.

gezide öne çıkan tarihi ve kültürel duraklar:

Program kapsamında öğrenciler, Bosna Hersek'te Osmanlı mirası eserleri ve ülkenin kültürel dokusunu yakından görme fırsatı buldu. Ziyaretler arasında Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği, bölgedeki Türk işbirliği projelerinin yürütüldüğü TİKA ve kültürel faaliyetlerin temsilcisi Yunus Emre Enstitüsü yer aldı. Bu duraklar, gençlerin hem tarih bilincini güçlendirdi hem de iki ülke arasındaki kültürel bağları deneyimlemelerini sağladı.

başkanın gençlere mesajı:

Toplantıda konuşan Başkan Fatma Şahin, gençleri aklı ve ifadeleriyle geleceğin teminatı olarak nitelendirdi. Şahin, karşısında 'Ben geleceğim' diyen, geçmişten ilham alan ve geleceğe güvenle bakan bir nesil gördüğünü ifade etti. Konuşmasında Aliya İzzetbegoviç'in mesajına atıfta bulunarak 'Unutmamak, unutturmamak' ilkesinin önemine vurgu yaptı ve gençleri adaletli, değerlere bağlı yöneticiler olmaya çağırdı.

Şahin ayrıca bu tür gezilerin yeni dostluklar ve kardeşlik bağları kurduğunu belirterek, gençlerin ileride belediye başkanı, vali, öğretmen ve yönetici olarak önemli görevler üstleneceklerine inandığını söyledi. Gençlerin iyi yetişmesinin, toplumun çarelerinden biri olduğunun altını çizdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, gezinin içeriği ve öğrencilerin sergilediği performansla ilgili bilgileri aktararak, gençlerin adımları, kararlılıkları ve becerilerinin gurur verici olduğunu söyledi. Yılmaz, gezinin tarihimizi yerinde görmenin sağladığı kazanımları da önemsediğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çağrı Doğan ve Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Özdal, GASMEK'in bu dönemde sağladığı katkılara değinerek kurumun eğitimde fırsat eşitliğine sağladığı desteği vurguladı.

Gençlerin Bosna Hersek gezisi, sadece akademik başarılarının ödüllendirilmesi değil; aynı zamanda tarihle, kültürle ve uluslararası dostluklarla buluşmalarını sağlayan bir deneyim olarak öne çıktı. Toplantı, Gaziantep'in gençlere yönelik yatırımının somut bir örneği olarak kayda geçti.

BAŞKAN ŞAHİN, GÖNÜL COĞRAFYASI BOSNA HERSEK’İ GEZEN GENÇLERİ AĞIRLADI