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Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Oğuzhan Koç, Edirne'de verdiği konserde sahne önünden sigara içerek geçen bir kişiye tepki gösterdi; anlar cep telefonlarına yansıdı ve konser sürdü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Oğuzhan Koç'un Edirne konserinde kısa süreli tepki

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, Edirne'de düzenlenen konserde sahne önünden geçerken sigara içen bir kişiyi fark etti ve duruma tepki gösterdi. O anlar, konser alanındaki izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

olay anı:

Konser sırasında, izleyicilerin bulunduğu alandan sahne önüne doğru yürüyen bir kişinin sigara içtiği görüldü. Koç, bu durumu fark eder etmez tepkisini dile getirdi; tepkisi çevredeki izleyicilerin de dikkatini çekti ve kısa süreli bir gerginlik oluştu.

konserin akışı:

Yaşanan olay, konser programını uzun süre etkilemedi. Konser yoğun ilgi gören bir etkinlik olarak devam etti ve gece, planlandığı şekilde sürdürüldü. Olayın kaydedilmesi, kısa anların geceye damga vuran anlarından biri olarak kayda geçti.

OĞUZHAN KOÇ, EDİRNE&#039;DE KONSER VERDİ

OĞUZHAN KOÇ, EDİRNE'DE KONSER VERDİ

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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