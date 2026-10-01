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Sahnede 72 kolon: Bursa fuarının ses getiren otomobili

Bursa'daki otomobil fuarında Emre Demir'in 72 kolonlu modifiye aracı, yaklaşık 1,5 milyon lira harcama ve sadece fuarlarda kullanılmasıyla ilgi çekti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Emre Koç

Sahnede 72 kolon: Bursa fuarının ses getiren otomobili

Sahnede 72 kolon: Bursa fuarının ses getiren otomobili

Bursa'da düzenlenen otomobil fuarında, Emre Demir'in modifiye ettiği araç ziyaretçilerin ilgisini çekti. Üzerinde toplam 72 adet kolon bulunan otomobil, fuar alanında sıklıkla fotoğraf ve video konusu oldu.

Sistem ve maliyet:

Demir, aracını son 3 yılda kapsamlı şekilde modifiye ettiğini, bu çalışmaların toplamda yaklaşık 1,5 milyon lira tuttuğunu aktardı. Aracın teknik düzenlemeleri ve ses sistemi yatırımı fuarın öne çıkan unsurlarından biri olarak kayda geçti.

Aracın sahibi, otomobilin 13 yıldır kendisinde olduğunu, ancak şimdi sergilenen görünümüne son üç yılda kavuştuğunu belirtti. Demir, aracını günlük kullanım için tercih etmediğini ve yalnızca fuar etkinliklerinde kullandığını söyledi.

Fuarın tepkisi ve ziyaretçi ilgisi:

Fuara katılanlar, araç etrafında toplanarak sistemi inceledi ve cep telefonlarıyla görüntü aldı. Modifiye otomobil, katılımcılar arasında en çok fotoğraflanan ve konuşulan araçlar arasında yer aldı.

Demir, basına yaptığı açıklamada, "Aracın modifiyesi yaklaşık 1,5 milyon lirayı buldu. Aracımda 72 adet kolon var. Arabam 13 yıldır benimle beraber, son 3 yıldır ise bu şekilde. Aracımı sadece fuardan fuara kullanıyorum. Aracımı Bursa’da tanıyorlar sağ olsunlar. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yer alan diğer modifiye araçlar arasında ses sistemleri, görsel düzenlemeler ve iç mekan revizyonları da ilgi gördü; ancak Emre Demir'in 72 kolonlu aracı özellikle ses sisteminin görsel ve işlevsel boyutu nedeniyle öne çıktı.

BURSA&#039;DA DÜZENLENEN OTOMOBİL FUARINA KATILAN EMRE DEMİR&#039;İN MODİFİYE ETTİĞİ OTOMOBİLİ, ÜZERİNDEKİ...

BURSA'DA DÜZENLENEN OTOMOBİL FUARINA KATILAN EMRE DEMİR'İN MODİFİYE ETTİĞİ OTOMOBİLİ, ÜZERİNDEKİ 72 KOLONLA FUARIN DİKKAT ÇEKEN ARAÇLARINDAN BİRİ OLDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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