Sahnelerin emektar ismi Şafak Karali yaşamını yitirdi

Şafak Karali'nin vefatı

Şafak Karali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kuruluşundan itibaren kurumun kadrosunda yer alan ve tiyatroya uzun yıllar emek veren isimlerden biriydi. 57 yaşında hayatını kaybeden Karali için yarın saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, öğle namazının ardından Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak.

Sanatsal yolculuğu:

15 Temmuz 1969'da Ankara'da doğan Karali, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Profesyonel tiyatro yaşamına 1993'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladı; 1997'de ise Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluş kadrosunda yer aldı. Sahneye taşıdığı yapımlar arasında 'Hamlet', 'Kösem Sultan', 'İçerdekiler', 'Derviş ve Ölüm', 'Kılıçarslan' ve 'Sinan' gibi oyunlar bulunuyor. 2025'te sahnelenen 'Sinan' oyununda Mimar Sinan karakterini canlandıran Karali, tiyatro sahnesinde çok yönlü bir oyuncu profili sergiledi.

Film, dizi ve toplumsal çalışmalar:

Karali, tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın 'Bir Zamanlar Anadolu’da' filminde Abidin rolünü üstlendi; ayrıca 'Sıcak', 'Kanımdaki Barut' ve 'Albüm' gibi filmlerde ve 'Avrupa Yakası', 'Karadayı', 'Aile İşi' ile 'Hayat Şarkısı' dizilerinde izleyiciyle buluştu. Oyunculuğun ötesinde yönetmen yardımcılığı ve tiyatro eğitmenliği yapan Karali, cezaevlerinde mahkumlar ve çocuklarla yürüttüğü tiyatro çalışmalarını deneyimleyerek 'Şafaktan' adlı kitabında kaleme aldı. Uluslararası alanda da tanınan sanatçı, 2003 yılında Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Karali'nin vefatı, Kocaeli Şehir Tiyatroları çevresinde ve tiyatro camiasında derin bir üzüntü yarattı. Tören ve uğurlama süreciyle ilgili bilgiler yakın çevresinin ve kurumun açıklamaları doğrultusunda paylaşıldı.

ŞAFAK KARALİ