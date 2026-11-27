sahte avukat jandarmanın takibiyle tutuklandı

Şanlıurfa'da kendini avukat olarak tanıtıp farklı vaatlerle 19 kişiyi dolandırdığı belirlenen S.S., jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklandı.

suçlama ve yöntemleri:

Edinilen bilgiye göre S.S., kaçakçılık suçundan el konulan cep telefonlarını geri verme vaadiyle 2 kişiden toplam 400 bin lira aldı. Ayrıca Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş bulma vaadiyle 17 kişiyi kişi başı 125 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon 275 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Toplam mağdur sayısı 19 ve dolandırılan tutar 2 milyon 675 bin lira olarak kayda geçti.

soruşturma ve adli süreç:

Şüpheliye yönelik yapılan fiziki ve teknik takip sonrası Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri müşterek bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.S., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama süreci jandarma tarafından sürdürüyor; adli mercilerin işlemleri devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS, KARAKOLDAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİ MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.