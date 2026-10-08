Sahte fatura soruşturmasında yeni durak: Pendik'te çuvallarda 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu

Sahte fatura soruşturmasında yeni gelişme

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Mizan Operasyonu' kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. 7 Ekim'de yakalandı. Şüphelinin ifadesi ve yapılan arama sonucu, İstanbul Pendik'teki ikametinde çuval ve torbalar içinde 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonun kapsamı ve örgüt yapılanması:

Başsavcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını kapsıyor. Soruşturmada örgüt yöneticisi olduğu tespit edilen O.U. isimli şahsın talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı kurulduğu belirlendi.

Soruşturmada, örgütün maddi zorluk çeken vatandaşlar adına gerçekte faaliyeti olmayan paravan şirketler kurduğu, bu şirketler üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenlendiği ve faturaların belirli komisyon karşılığında alıcı firmalara satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Sahte faturaları satın alan firmaların işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı, bunun da kamu zararına yol açtığı bildirildi.

Önceki operasyonlar ve tespitler:

Soruşturma ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli çalışmalarda toplam 155 firma ve 117 şüpheli belirlendi. Bu tespitlerin ardından 29 Eylül'de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilde eş zamanlı 'Mizan Operasyonu' düzenlendi.

O tarihte gerçekleştirilen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alınmış; sorgulanmaların ardından 31 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, ayrıca 8 şüpheli için yakalama kararı çıkarılmıştı.

M.Ö.'nün ifadesi ve ele geçirilen para:

Başsavcılığın açıklamasına göre M.Ö., ifadesinde soruşturma dosyasına konu olan 155 şüpheli firmadan biri olduğu belirtilen E.D. AŞ'nin çeklerinin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini, bu parayı bankadan nakit çekip Pendik'teki ikametine götürdüğünü beyan etti.

İkamet ve müştemilatında yapılan aramada bodrum katta çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu. Ele geçirilen para hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturma, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER