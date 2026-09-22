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Sahte 'güvenli kapora' düzenini bozdu: ilanla satışta dolandırıcılığı son anda engelledi

Kocaeli'de aracını satmaya çalışan Bahadır Bostan, 'güvenli kapora' bahanesiyle 39 bin 512 lira istenen dolandırıcılığı fark edip kayda alarak engelledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahte 'güvenli kapora' düzenini bozdu: ilanla satışta dolandırıcılığı son anda engelledi

Kocaeli'de ilanla başlayan dolandırıcılık girişimi:

Kocaeli'de 20 Eylül'de aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa çıkaran Bahadır Bostan, kısa süre sonra arayan bir kişi tarafından aracın alınmak istendiği bildirildi. Şüpheli, ödemenin yeni bir uygulama olarak tanıttıkları 'güvenli kapora sistemi' aracılığıyla yapılacağını söyledi ve sonraki görüşmede noter masrafı ile sembolik işlem bahanesiyle 39 bin 512 lira yatırılmasını talep etti.

İlan sonrası ilk temas:

Şüpheli ilk aramada kapora göndereceklerini, ertesi gün ise işlemin noter üzerinden yürütüleceğini belirtti. Bostan, şüphelinin postanede çalıştığını ve notere gideceğini söylediğini aktardı. İkinci görüşmede, şüpheli Bostan'a mobil bankacılığına giriş yapmasını, kendisinin de aynı işlemi yapacağını ancak Bostan'ın hesabından para düşmeyeceğini iddia etti.

Şüphe, kayıt ve emniyetle irtibat:

Araç alım satımıyla ilgilendiği için bu tür yöntemlere aşina olduğunu belirten Bostan, tekliften şüphelenince dolandırılmak istendiğini fark etti. Paranın herhangi bir transferi gerçekleşmediği için olayın teşebbüs aşamasında kaldığını öğrenen Bostan, şüphelilerle tekrar konuşup görüşmeyi cep telefonuyla saniye saniye kaydetti ve emniyet güçlerine başvurdu.

Bostan, yaşadıklarını anlatırken olay anını şöyle özetledi: 'Ben orada anladım dolandırıcılık vakası olduğunu.' Polis ekipleri, henüz para transferi olmaması nedeniyle işlem gerçekleşmeden müdahale edemeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine Bostan, dolandırıcılığı belgelemek amacıyla görüşmeyi kayıt altına aldı ve kaydı kamuoyu ile paylaşma amacını ifade etti.

Vatandaşlara uyarılar:

Olayın ardından Bostan, vatandaşlara yeni yönteme karşı uyanık olmaları çağrısında bulundu. 'Vatandaşlarımız açıkgözlü olsunlar, uyanık olsunlar, böyle insanlara itibar etmesinler' diyen Bostan, şüphe duyulduğunda ilgili noter veya kuruluşlarla doğrudan iletişime geçilmesini önerdi. Ayrıca, 'Para kolay kazanılmıyor. İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar, mağdur ediyorlar' ifadelerini kullandı.

Bu olay, ilan üzerinden yapılan araç satışlarında alıcı kişi veya kuruluşların yönlendirmesiyle gerçekleştirilen yeni taktiklere karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Özellikle 'güvenli kapora' gibi adlarla sunulan ve hesaptan para çekilmeyeceği vaadiyle yapılan taleplere karşı temkinli davranılması, şüphe halinde kayıt tutulması ve doğrudan resmi makamlarla temas kurulması, olası mağduriyetleri önleyebilir.

BAHADIR BOSTAN

BAHADIR BOSTAN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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