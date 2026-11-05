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Sahte içki operasyonlarına 121 şüpheli: çok sayıda etil alkol ve imalathane ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 5.754 l kaçak içki ve 44.677 l etil alkol ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahte içki operasyonlarına 121 şüpheli: çok sayıda etil alkol ve imalathane ele geçirildi

Sahte içki operasyonlarına 121 şüpheli: çok sayıda etil alkol ve imalathane ele geçirildi

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

operasyonun kapsamı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordinasyonunda düzenlenen baskınlarda, kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı etil alkol ticaretinin önlenmesine yönelik adımlar atıldı.

ele geçirilen miktarlar:

Operasyonlar sonucunda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, bin 17 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile birlikte 9 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilerek ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen bu tür operasyonların, kaçak üretim ve sahtecilikle mücadelede devam edeceği vurgulandı.

Ülke genelinde düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonlarında 121 şüpheli yakalandı

Ülke genelinde düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonlarında 121 şüpheli yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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