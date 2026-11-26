Operasyonun detayları:

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir otobüsü takibe aldı ve aracı durdurarak kontrol etti.

Yapılan incelemede şüphelilerin sahte jandarma yelekleri giydiği ve araçta sahte Göç İdaresi Başkanlığı tabelası bulunduğu belirlendi. Soruşturmada, zanlıların bu yöntemle Ağrı’dan İstanbul’a resmi göçmen sevkiyatı yapıldığı izlenimi verip kaçak göçmen taşıdığı tespit edildi.

Gözaltı ve tutuklama:

Operasyon sırasında araçta yakalanan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Gözaltına alınan T.Ö. (48) ve İ.K. (30), sevk edildikleri adli mercilerce "göçmen kaçakçılığı" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İdari işlem ve sonuçlar:

Olayda kullanılan araca 282.700 TL idari para cezası uygulandı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Soruşturma Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tamamlandı ve işlemler adli ve idari mercilerce sürdürüldü.

SAKARYA’DA JANDARMA KILIĞINA GİREREK VE ARAÇLARINA SAHTE KURUM TABELASI ASARAK RESMİ GÖÇMEN SEVKİYATI SÜSÜYLE KAÇAKÇILIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.