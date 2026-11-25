Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün uzun süren kovalamacası, dar bir sokağa girince son buldu. Olayda, sürücünün kullandığı otomobilin sahte plakalı olduğu, üzerinde yakalama şerhi bulunduğu ve sürücüye toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi'nde ekiplerin dur ihtarına uymayan Ş.T. idaresindeki 34 JN 575 plakalı otomobil, polisle uzun süreli bir kovalamacaya girdi. Takip sırasında sürücünün bir polis aracına zarar verdiği aktarıldı. Kaçışın sonlandığı noktada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi ve yapılan incelemede aracın gerçek plakasının 38 J 0063 olduğu, üzerinde ayrıca yakalama şerhi bulunduğu tespit edildi.

gözaltı ve işlem:

Kıstırılarak yakalanan sürücü Ş.T.'ye olay kapsamında idari yaptırım uygulanırken, bölgeye gelen ağabeyi A.T.'nin ekiplerle mücadele ettiği, zor kullanılarak gözaltına alındığı bildirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

kovalamaca görüntüleri:

Olay anı anbean güvenlik ve polis kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde ekiplerle sürücü arasındaki kovalamaca, dar sokaklarda yapılan manevralar ve sonrasında aracın kıstırılarak durdurulması gözler önüne serildi. Görüntüler, yaşanan kaçışın ve müdahalenin ayrıntılarını belgeledi.

Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve soruşturmanın detaylandırılacağını belirtti.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK, KAÇAN SÜRÜCÜ DAR SOKAĞA GİRİNCE YAKAYI ELE VERDİ. YAPILAN KONTROLLERDE, SÜRÜCÜNÜN SAHTE PLAKAYLA TRAFİĞE ÇIKTIĞI VE OTOMOBİLİN ÜZERİNDE YAKALAMA ŞERHİ BULUNDUĞU ÖĞRENİLİRKEN, SÜRÜCÜYE 650 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI. ÖTE YANDAN, SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASININ ARDINDAN EKİPLERE MUKAVEMET GÖSTEREREK, ZOR ANLAR YAŞATAN AĞABEY DE GÖZALTINA ALINDI. BİR POLİS ARACINA DA ÇARPIP KAÇMAYA DEVAM EDEN ŞAHIS VE POLİS ARASINDA YAŞANAN KOVALAMACA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.