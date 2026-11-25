Olayın kronolojisi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 27 Ekim 2026 günü Türkmen Mahallesi Göçmen Sokak'ta meydana gelen olayda, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler bir vatandaşı tuzağa çekti ve elden ziynet eşyalarını aldı.

Mağdurun bildirimine göre, dolandırıcılar kısa sürede mağdurun güvenini kazanıp eşyaları teslim aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Tespite göre alınan ziynet eşyasının değeri yaklaşık 3 milyon lira olarak kaydedildi.

Polisin devreye girmesi:

Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yürüttükleri teknik ve saha çalışmalarıyla olaya karıştığı değerlendirilen şahısları tespit etti.

Operasyon ve adli süreç:

Tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu S.A. (26), Ş.A. (50), M.K.Ş. (29), B.Y. (24) ve S.Y. (23) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık işlemleri için adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

S.A. (26), Ş.A. (50), M.K.Ş. (29), B.Y. (24) VE S.Y. (23) İSİMLİ ŞAHISLAR YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN ŞÜPHELİLER, ADLİYE'YE SEVKEDİLDİ.