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Sahte vatandaşlık ağı: 73 kişi gözaltında

İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü operasyonda usulsüz vatandaşlık sağlandığı belirlenen şebeke çöktü; 73 şüpheli yakalandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sahte vatandaşlık ağı: 73 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu şahısların tespiti hedeflendi. Soruşturma, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik' ve 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçları kapsamında yürütüldü.

Usulsüzlük yöntemleri:

İncelemede, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan para trafiği varmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu amaçla muvazaalı gayrimenkul satışları yapılmış, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenmiş ve bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu şahıslardan maddi menfaat temin edildiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyon ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olayda görev alan birimlerin bilirkişi ve MASAK raporlarına dayanarak finansal kayıtları ve gayrimenkul işlemlerini mercek altına aldığı, bulguların vatandaşlık başvurularındaki usulsüzlük zincirini ortaya koymaya yönelik olduğu vurgulandı.

İstanbul&#039;da sahte vatandaşlık operasyonu: 73 gözaltı

İstanbul'da sahte vatandaşlık operasyonu: 73 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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