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sahte villa ve bungalov ilanlarıyla düzenlenen dolandırıcılıkta 6 gözaltı 2 tutuklama

Antalya merkezli eş zamanlı operasyonda, internetten villa ve bungalov kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

sahte villa ve bungalov ilanlarıyla düzenlenen dolandırıcılıkta 6 gözaltı 2 tutuklama

operasyon ve gözaltılar:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonlar üç ilde gerçekleştirildi ve toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

dolandırıcılık yöntemi:

Soruşturmada, A.Ç. isimli kişinin ilanlara itibar ederek şüphelilerle iletişime geçtiği, kendisine bildirilen farklı banka hesaplarına para gönderdiği ve bu şekilde mağdur edildiği tespit edildi. Ekipler, dijital ilanlar üzerinden yürütülen iletişim ve para transferlerine ilişkin delilleri topladı.

soruşturma süreci ve tutuklamalar:

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler tamamlandı. Yargılama öncesi işlemler sonucunda şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Jandarma ekipleri, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen deliller üzerinden çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

ANTALYA&#039;DA İNTERNET ÜZERİNDEN VİLLA VE BUNGALOV KİRALAMA İLANI VEREREK BİR KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI...

ANTALYA'DA İNTERNET ÜZERİNDEN VİLLA VE BUNGALOV KİRALAMA İLANI VEREREK BİR KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK 3 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANIRKEN, 4'Ü HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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