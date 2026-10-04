Saimbeyli'de 18 dakika arayla iki deprem

Saimbeyli'de art arda sarsıntılar
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kısa aralıklarla iki deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre ilk sarsıntı saat 14.19'da, büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü.
Zaman ve büyüklük:
İlk kayda göre deprem 14.19'da meydana geldi; yaklaşık 18 dakika sonra aynı merkezde ikinci bir sarsıntı daha oldu ve AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Derinlik ve hissedilme:
AFAD verileri ilk depremin yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde olduğunu gösteriyor; bu sarsıntı yüzeyde hafif şekilde hissedildi.
Adana’da art arda iki deprem
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