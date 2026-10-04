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Saimbeyli'de 18 dakika arayla iki deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ard arda 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem oldu; AFAD ilk sarsıntının 8 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Saimbeyli'de 18 dakika arayla iki deprem

Saimbeyli'de art arda sarsıntılar

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kısa aralıklarla iki deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre ilk sarsıntı saat 14.19'da, büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü.

Zaman ve büyüklük:

İlk kayda göre deprem 14.19'da meydana geldi; yaklaşık 18 dakika sonra aynı merkezde ikinci bir sarsıntı daha oldu ve AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Derinlik ve hissedilme:

AFAD verileri ilk depremin yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde olduğunu gösteriyor; bu sarsıntı yüzeyde hafif şekilde hissedildi.

Adana’da art arda iki deprem

Adana’da art arda iki deprem

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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