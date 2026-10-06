Saimbeyli'de babadan kalan aşılarla verime geçen sumak, kilosu 800-900 TL'ye alıcı buluyor

saimbeyli'den yüksek değerli sumağın kısa tarihi:

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dağlarda ve bahçelerde kendiliğinden yetişen ancak meyve vermeyen yabani sumak ağaçları, yaklaşık 20 yıl önce yapılan aşı çalışmasıyla üretime kazandırıldı. Bölgedeki girişimi başlatan isim, yörede Sumakçı Dede olarak tanınan Hazım Ak oldu. Ak, erkek ve ürün vermeyen ağaçlara uyguladığı kemikli göz aşısı yöntemiyle ağaçları verimli hale getirdi; bu çalışma bugün oğul Naci Ak tarafından sürdürülüyor.

aşıyla yabani ağacın üretime dönüşü:

Yıllarca bahçelerinde kiraz üretimi yapan aile, kirazın ekonomik sorunları ve ihracat zorlukları nedeniyle alternatif arayışına girdi. Bahçelerde sıkça karşılaşılan erkek sumak ağaçlarına kemikli göz aşısı uygulanarak çiçek ve meyve verme kapasitesi kazandırıldı. Bu müdahale, daha önce değersiz görülen ağaçların sistematik olarak değerlendirilmesini sağladı ve Saimbeyli'de örnek sumak bahçelerinin oluşmasına zemin hazırladı.

hasat ve işleme süreci, pazar talebi ve fiyatlandırma:

Hasat genellikle Eylül ayında başlıyor; olgunlaşmış salkımların kırmızı-mor rengini alması ve çekirdeğin sertleşmesi bekleniyor. Erken toplanan ürünün ekşilik oranı ve rengi istediği gibi olmadığından hasat zamanlaması ekonomik değer için kritik kabul ediliyor. Bu yıl ise yağışlar nedeniyle hasat Ekim ayına sarktı.

Olgunlaşan salkımlar tek tek toplanıyor, ardından güneşte 15-20 gün akıtma yöntemiyle kurutuluyor. Kuruyan salkımların taneleri değirmende öğütülerek toz sumak haline getiriliyor. Bölge üreticileri, salkımından çekirdeğine kadar ürünü değerlendiriyor; bazı alıcılar salkımı suda ıslatıp ekşisini çıkarırken kalan kısımları kebapçı sumağı olarak kullanıyor.

Saimbeyli sumaklarına talep var: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa gibi illerden salkım halinde alımlar yapılıyor ve akademik incelemeler için yurt dışından ziyaretçiler geliyor. Bölgede üretilen ve organik kabul edilen yayla sumaklarının ekonomik değeri yüksek; bu sezon piyasada sumak fiyatları kilogramda 800-900 TL civarında alıcı buluyor. Hatta çekirdeği bile değerlendiriliyor ve alıcı buluyor.

Naci Ak, babasının başlattığı yöntemin bugün meyve verdiğini, örnek bahçeler sayesinde ilçede sumak üretiminin ekonomiye kazandırıldığını vurguluyor. Yerel deneyim ve aşı tekniğinin yaygınlaşmasıyla, daha önce göz ardı edilen doğu kaynaklarının üretime dönüştürülebileceği ortaya çıkmış durumda.

ADANA’NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE "SUMAKÇI DEDE" OLARAK TANINAN HAZIM AK’IN YAKLAŞIK 20 YIL ÖNCE MEYVE VERMEYEN YABANİ ERKEK SUMAK AĞAÇLARINA YAPTIĞI GÖZ AŞISIYLA BAŞLATTIĞI ÇALIŞMA, OĞLU NACİ AK TARAFINDAN SÜRDÜRÜLÜYOR.