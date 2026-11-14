Saimbeyli'de kaymakama fahri hemşehrilik beratı

takdim töreni:

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde görev süresini tamamlayarak yeni görev yerine hazırlanan Kaymakam Nursen Yüce, Belediye Başkanı Mahmut Dal tarafından fahri hemşehrilik beratı ile onurlandırıldı.

törenin gerekçesi:

Başkan Mahmut Dal, Yüce'nin ilçede görev yaptığı süre boyunca vatandaşlarla kurduğu yakın ilişkiler ile ilçeye sunduğu katkılar nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Dal, Yüce'nin gösterdiği gayretlerden dolayı artık Saimbeyli'nin fahri hemşehrisi olarak anılacağını ifade ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Fahri hemşehrilik beratı, yerel yöneticiler ile kamu görevlileri arasındaki iş birliğini ve takdiri simgeleyen bir jest olarak değerlendirildi.

ADANA'NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYARAK YENİ GÖREV YERİNE HAZIRLANAN KAYMAKAM NURSEN YÜCE'YE, BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT DAL TARAFINDAN FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI TAKDİM EDİLDİ.