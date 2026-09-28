Saimbeyli’de köylere sağlık ve hizmet getiren çok amaçlı muhtar evleri

Saimbeyli'de muhtar evleri projesi:

Adana'nın Toros Dağı'nın yüksek kesimlerinde yer alan Saimbeyli ilçesinde belediye, mahallelerin ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde tasarlanmış muhtar evleri kuruyor. Proje kapsamında toplam 28 mahalleye 21 metrekare büyüklüğünde, ahşap görünümlü ve çelik karkas sistemli yapılar getiriliyor. Yapıların kısa sürede monte edilebilmesi ve depreme karşı dayanıklılığı ön planda tutuldu.

Belediye Başkanı Mahmut Dal tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 13 mahallede muhtar evleri hizmete girdi. Başkan Dal, muhtar evlerinin yalnızca idari işler için değil, mahalle sakinlerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt veren çok amaçlı mekanlar olarak kullanıldığını belirtti.

amaç ve işlevsellik:

Projeyi seçim sürecinde verilen sözlerden biri olarak tanımlayan Mahmut Dal, muhtarların köy ve mahalleyi en iyi tanıyan kişiler olduğunu ve onlara verilen değerin göstergesi olarak bu yapıların hayata geçirildiğini söyledi. Muhtar evlerinin tasarımında temiz, ferah ve kolay erişilebilir mekanlar oluşturulmasına özen gösterildiği vurgulandı.

Ayrıca muhtar evleri sağlık hizmetlerinde de kullanılmaya başlandı. Sağlık ocağı ve devlet hastanesinden gelen doktorların burada muayene yaptıkları, böylece özellikle kadın hastaların dışarıda tedavi arama zorluğunun azaldığı belirtildi. Başkan Dal, bu düzenlemeyle vatandaşların daha yakın ve konforlu bir alanda sağlık hizmeti alabileceğini kaydetti.

mahalle sakinlerinin görüşleri:

Mahalle sakinleri projeden memnuniyetlerini dile getirdi. Kandilli Mahallesi sakinlerinden biri, yapıyı ilk gördüğünde normal bir ev zannettiğini ve muhtarlık olarak kullanıldığını öğrendiğinde memnun olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, başkana teşekkür ederek muhtar evlerinin mahalle yaşamına katkı sağladığını belirtti.

Belediye, kalan mahallelerdeki kurulumları tamamlayarak projenin tüm ilçede yaygınlaşmasını hedefliyor ve muhtar evlerinin çok amaçlı kullanımının sürdürüleceğini açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT DAL, KANDİLLİ MAHALLESİ’NE YAPILAN MUHTAR EVİNİ İNCELEDİ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ