Saimbeyli'de öğleden sonra 4,8 büyüklüğünde deprem

Saimbeyli'de AFAD bildirimi
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
kayıt edilen büyüklük ve zaman:
Kurumun yaptığı açıklamaya göre deprem, magnitude değeri 4,8 olarak kaydedildi ve saat 14.19'da gerçekleşti. Resmi duyuruda depremin büyüklüğü ve zaman bilgisi paylaşıldı.
açıklama ve takip:
AFAD tarafından yayımlanan kısa açıklamada başka ayrıntı verilmedi; şu an için hasar, can kaybı veya artçı sarsıntılara ilişkin bilgi paylaşılmadı. Yetkililerin ve kurumun sonraki açıklamaları takip ediliyor.
Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde deprem
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