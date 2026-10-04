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Saimbeyli'de yayla kamerası deprem anını ve sesi kaydetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 19.00'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, Göller Yaylası güvenlik kamerasının görüntü ve ses kayıtlarına yansıdı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:01

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Saimbeyli'de yayla kamerası deprem anını ve sesi kaydetti

Saimbeyli'de yayla kamerasına yansıyan sarsıntı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, Göller Yaylası'ndaki bir güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay bugün saat 19.00'da gerçekleşti ve hem görüntü hem de çevredeki sesler kamera kayıtlarına yansıdı.

Sarsıntı anında kaydedilen görüntü ve sesler:

Kayıtlarda sarsıntının etkisiyle çevrede oluşan hareketlilik ve yoğun gürültü açık biçimde duyuluyor. Güvenlik kamerasının mikrofonuna yansıyan sesler, depremin yerel ölçekte nasıl hissedildiğine dair görselin yanı sıra işitsel bir belge sunuyor.

bölge halkının tepkisi ve art arda sallantılar:

Bölgede art arda meydana gelen depremler, çevre il ve ilçelerde de hissedildi ve vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Yetkililerden veya zarar bilgisine dair yeni bir açıklama haberde yer almıyor; mevcut kayıtlar olayın boyutunu belgeliyor.

Göller Yaylası'nda kayıt altına alınan bu tip görüntüler, küçük ve orta şiddetteki sarsıntıların yerleşim ve çevre üzerindeki etkisini göstermesi açısından önem taşıyor. Halkın duyarlılığı ve güvenlik ekiplerinin izlemesi, benzer olaylarda erken değerlendirme için önemli veri sağlıyor.

ADANA’NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, GÖLLER YAYLASI’NDAKİ BİR...

ADANA’NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM, GÖLLER YAYLASI’NDAKİ BİR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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