Dolar 50,1693 +0,07%
Euro 56,0418 +0,30%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.667,73 +1,45%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,55 -0,78%
--°

Sakaltutan geçidinde tipi Erzincan-Sivas kara yolunu ulaşıma kapattı

Kar ve tipinin etkili olduğu Sakaltutan Geçidi'nde Erzincan-Sivas kara yolu ağır araçların kayması sonrası trafiğe kapandı; sürücüler 2 saat bekledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakaltutan geçidinde tipi Erzincan-Sivas kara yolunu ulaşıma kapattı

Sakaltutan geçidinde yol trafiğe kapandı:

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Sakaltutan Geçidi mevkiindeki Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımı durdurdu. Bölgede görüş mesafesinin düşmesi ve yolun karla kapanması üzerine ekipler güzergâhı trafiğe kapattı.

Neden kapandı:

Sakaltutan Geçidi'nde ağır tonajlı araçların kar ve tipiden dolayı makaslama yapmaları yol güvenliğini tehlikeye düşürdü. Yetkililer, trafik akışını durdurarak sürücülerin güvenliğini sağlamayı tercih etti.

Durum ve çalışmalar:

Yolun kapanmasıyla bölgede çok sayıda araç beklemek zorunda kaldı; sürücüler yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, Sakaltutan Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güzergahta ölçülen en düşük hava sıcaklığı -8 derece olarak kaydedildi. Yetkililer, sürücüleri güzergâhtaki son durumu takip etmeleri ve zorunlu haller dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Erzincan genelinde etkisini artıran kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzincan - Sivas karayolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Erzincan - Sivas karayolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz