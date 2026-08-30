Sakaltutan'da heyelan sonrası yol temizlenip çift yönlü ulaşıma açıldı

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde, bölgede etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen heyelan yolu kapattı ve ulaşımı aksattı. Yolda seyir halinde bulunan 4 otomobil ve 2 tır, çamur ve balçık yığınları arasında mahsur kaldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri koordineli biçimde çalışmaya başladı. Ekipler, öncelikle mahsur kalan vatandaşların güvenliğini sağladı ve ardından iş makineleriyle yola akan çamur ile kaya parçalarının kaldırılmasına yönelik çalışmaları yürüttü.

Yolun yeniden açılması ve kontrolü:

Çalışmaların aralıksız sürdürülmesiyle yol temizlendi ve mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çıkarıldı. Yapılan yol güvenliği kontrolleri ve temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra Erzincan-Sivas kara yolu çift yönlü ve kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLU HEYELAN SONRASI YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI