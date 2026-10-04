Sakar Baba türbesi Sakarya'ya ve nehre adını veren efsaneyi yaşatıyor

Sakar Baba türbesi: rivayet ve ziyaretçi ilgisi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yer alan Sakar Baba Türbesi, kentte hem adıyla anılan hem de nehrin akışını değiştirdiğine dair anlatılarla biliniyor. Özellikle hafta içi ve cuma günleri türbe yoğun ziyaretçi ağırlıyor; dua etmek isteyenler, tarihe meraklı öğrenciler ve çevre halkı türbeye akın ediyor.

ziyaretçilerin deneyimi:

Türbeyi düzenli ziyaret edenlerden Serpil Cihan, duygularını şöyle özetliyor: "Bu türbeye ben de 3-5 aydır geliyorum. Burada olduğunu biliyordum. Yakınlara taşınınca gelmeyi düşündüm. Aralıklar ile haftada bir ya da iki haftada bir geliyorum. İnanç meselesi, burada bir manevi huzur buluyorsunuz. Kalben edilen dualar kabul olur. Tabi ki Allah’tan isteyeceğiz ama bu ulu zatların vesile olduğu söyleniyor. Ben de ettiğim duaların karşılığını bulduğunu gördüm diyebilirim. Sakarya Nehri’nin yerini değiştirdiği söyleniyor. Göreceli bir durum, inanmak gerekiyor. Bazen yoğunluk oluyor. Cuma günleri bilhassa yoğunluk oluyor. Namazdan çıkanlar geliyor"

Üniversite öğrencisi Nisanur Feyza Ayık ise türbenin hikayesinden etkilendiğini belirterek, "Sakarya’da öğrenciyim, burada bir türbe olduğunu ve meşhur olduğunu öğrendiğimde yolumun üstündeyken uğramak istedim. İlk defa bugün geldim. Hikayesi güzel ve derinden etkileyen bir hikaye aslında. Sakar Baba dediğimiz zat, Sakarya’nın meşhur Beşköprü’den geçmek isterken yol üstünde olan biri her geçenden para kesiyor. Sakar Baba’dan da istiyor. Parası olmadığı ve veremeyeceği için hakaretlere uğruyor. Kötülük görüyor. Daha sonrasında dua ediyor ve Sakar Baba’nın yüzü suyu hürmetine Sakarya Nehri’nin akışının değiştiği iddia ediliyor. Ben de içeriye girdim, duamı ettim, namazımı kıldım ve çıktım. İçeride de çok tatlı bir ablamız var. Gönüllü olarak çalıştığını söyledi. İkramları var, kapısına gelen herkese dağıttığını söyledi. Bugün benim şansıma boştu ama genelde yoğun oluyormuş" diye konuştu.

rivayetin kökeni ve adın ortaya çıkışı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarında yer alan rivayete göre, Sakar Dede adlı bir ermişin Adapazarı’na gelişi sırasında Beşköprü yakınlarında durdurularak geçiş vergisi istendi. Parası olmadığı için hakaretlere uğrayan ermiş, Kirazca Köyü yönünü işaret edip bir dua okudu. Rivayete göre dua bitmeden Sakarya Nehri’nin akış yönü değişti ve nehir yeni yatağından akmaya başladı; köprü ise kuru kalmış. Bu olaydan sonra ermişin türbesi Erenler Tepesi eteklerinde saygı gören bir mekân haline geldi ve yörede nehre, daha sonra kente "Sakarya" adı verildiği anlatılıyor. Selçuklular döneminden itibaren de bu adın yerleştiği aktarılıyor.

Günümüzde türbede gönüllüler ziyaretçilere ikramlarda bulunuyor, mekânın sakinliği ve rivayetin taşıdığı manevi atmosfer hem dua etmek isteyenleri hem de bölgenin tarihine ilgi duyan öğrencileri çekiyor. Türbenin etrafındaki yoğunluk özellikle cuma günleri göze çarpıyor; yerliler ve yeni gelenler bu mekânda ruhani bir sükûnet arıyor.

SAKARYA'NIN ERENLER İLÇESİNDE BULUNAN SAKAR BABA TÜRBESİ, SAKARYA'YA ADINI VERDİĞİNİ VE SAKARYA NEHRİ'NİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİĞİ GİBİ RİVAYETLERE KONU OLAN HİKAYESİ VE SUNDUĞU MANEVİ ATMOSFERLE MANEVİ HUZUR BULMAK İSTEYEN VATANDAŞLARI AĞIRLIYOR.